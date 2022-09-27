"Coğrafi işaret", Tekirdağ soğanına pazarda daha fazla yer açacak - Son Dakika
Üye Girişi

"Coğrafi işaret", Tekirdağ soğanına pazarda daha fazla yer açacak

27.09.2022 12:56

Ata tohumu ile üretilen coğrafi işaretli Tekirdağ soğanında bu yıl 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Ata tohumu ile üretilen coğrafi işaretli Tekirdağ soğanında bu yıl 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Az sulu, sık dokulu, topacı andıran görüntüsü, bakıra benzeyen kabuk rengiyle öne çıkan Tekirdağ soğanının eylülde başlayan hasadı ekim ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine, Trakya'da coğrafi işaret belgesi alan 22 ürünün bulunduğunu belirterek, son tescili ise Tekirdağ soğanının aldığını söyledi.

Tekirdağ soğanının ata tohumu olduğunun ve geleneksel yöntemlerle üretildiğinin altını çizen Şahin, "Tekirdağ soğanı Türkiye'de il ismi ile tescil alınan tek soğan çeşidi. Türkiye'nin başka illerinde soğanlar var ama Osmanlı'dan günümüze aktarılmış, ata tohumu ve geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan Tekirdağ soğanının coğrafi işaret tescilini aldık." dedi.

Şahin, Tekirdağ soğanının İstanbul'un lüks restoranlarının mutfaklarında kullanıldığına dikkati çekerek, coğrafi işaretin pazara katkısının daha çok olacağına inandıklarını belirti.

Çerkezmüsellim köftesi, Meşhur Tekirdağ bulaması ve Tekirdağ kirazı gibi bazı ürünler için de başvuruda bulunduklarını aktaran Şahin, yılbaşına kadar bunların da coğrafi işaret almasını beklediklerini kaydetti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da soğanın 2 bin 500 dekarlık alanda üretiminin yapıldığını ifade etti.

Soğanın kentte 300 aile tarafından yetiştirildiğini belirten Öcal, "Tekirdağ soğanında 5 bin ton rekolte bekliyoruz. Tekirdağ soğanının tohumları ata tohumudur." dedi.

Soğan üreticisi ve tüccar Remzi Köşdere ise Tekirdağ soğanının tescillenmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde düzenlenen küresel forumda konuştu Bakan Kirişci, G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde düzenlenen küresel forumda konuştu Trakya Bölge Vizyon Çalıştayı Kırklareli'nde yapıldı Trakya Bölge Vizyon Çalıştayı Kırklareli'nde yapıldı
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Coğrafi işaret', Tekirdağ soğanına pazarda daha fazla yer açacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
18:48 Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?
18:28 Samsun'da korkunç olay! 5 çocuğunun annesini kurşun yağdırıp katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:11:43. #1.11#
SON DAKİKA: "Coğrafi işaret", Tekirdağ soğanına pazarda daha fazla yer açacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement