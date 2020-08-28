- Atakan Üner: "Küçüklükten bu yana bu sevdanın tutkunuyum"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı Atakan Üner, ilk antrenmanında açıklamalarda bulundu. Kendisinin Beşiktaş taraftarı olduğuna vurgu yapan Atakan Üner, "Küçüklükten bu yana bu sevdanın tutkunuyum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu Atakan Üner, siyah-beyazlı ekipteki ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde kulüp kanalına açıklamalarda bulunan genç futbolcu, küçüklükten bu yana Beşiktaş taraftarı olduğuna vurgu yaptı. Teklif aldığında çok mutlu olduğunu söyleyen Atakan, "Böyle bir camianın parçası olmak gurur verici. Küçüklükten bu yana Beşiktaşlıyım. Zaten fotoğraflar da basında çıktı. Bu formayı giymek, armayı göğsüne taşımak gurur verici. Beşiktaş camiası için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Bu sevdanın tutkunuyum"

Takımda çok iyi bir arkadaş grubu olduğunu söyleyen Atakan Üner, "Abilerim var, benden küçükler var. Tanıştığım isimler oldu, Alpay ve Güven milli takımda. Burada olmak apayrı bir şey, buraya gelince daha iyi anlıyorsunuz. Beşiktaş'ı tartışmaya gerek yok, küçüklükten bu yana bu sevdanın tutkunuyum. İnşallah her şey çok güzel olur" dedi. Sergen Yalçın'ın kendisini istemesinin gurur verici olduğunu da sözlerine ekleyen Atakan, "Hocanın güvenini boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağım. Ben elimden geleni yapacağım, taraftarın bundan şüphesi olmasın. Bu camiaya layık olmak için zaten elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Bu formayı taşıyıp bu armayı göğsünde taşıyorsan, elinden gelenin en iyisini vermelisin" açıklamasını yaptı.