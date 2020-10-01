Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas organizasyonları, dar alan çalışmalarıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

Ömer Erdoğan, basın mensuplarına, ligde üç haftadır gol yemediklerini ve rakiplerine çok fazla pozisyon vermediklerini söyledi.

Lige güzel bir başlangıç yaparak 3 maçta 7 puan aldıklarını ve ayaklarının yere sağlam bastığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üç haftadır çok şükür gol yemiyoruz. Rakiplere çok fazla pozisyon vermiyoruz. Üç hafta sonunda 7 puanla şu an açıkçası güzel bir başlangıç yaptık. Tabii ki ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. Bu bizi kesinlikle havaya sokmayacak, oyuncularımız aynı hırsla, ciddiyetle çalışmalarına devam ediyor. Milli maç öncesi son maçımızda da iyi mücadeleyle, futbolla, skorla milli maç arasına girip inşallah orada da eksikliklerimizi tamamlarız. Geç gelen arkadaşlarımızın fiziki durumlarını daha iyi yere çekeriz ve yolumuza devam ederiz."

Erdoğan, futbolcular arasındaki uyumdan dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti.

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı ise Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde takımda sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini belirten Vardı, Süper Lig'de gol yememe serilerini sürdürmeyi istediklerini kaydetti.

Vardı, transfer çalışmaları kapsamında yabancı bir santrfor ile görüşme halinde olduklarını ve kısa zamanda bu transferin sonuçlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Futbolculardan Jean Claude Billong, yapılan analizlerde Aytemiz Alanyaspor'un nasıl oynadığını gördüklerini ve buna göre de zorlu antrenmanlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Billong, taktik ve fiziksel olarak kendilerini Aytemiz Alanyaspor maçına hazır hale getirdiklerini kaydetti.

Bir diğer futbolcu Babajide David Akintola ise takıma yeni katıldığını, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını söyledi.

Arkadaşlarıyla uyum sorunu yaşamadığını ifade eden Akintola, takım olarak çok iyi çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Atakaş Hatayspor'un, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı için kentteki hazırlıklarını tamamlayacağı belirtildi.

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Hatayspor, Ekim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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