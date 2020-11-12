Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor - Son Dakika

Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor

12.11.2020 09:50
Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor, System.String[]

Hatayspor, 53 yıl sonra ilk defa çıktığı Süper Lig'de güzel bir başarı grafiği yakalayarak, ligde kalıcı olmanın hesaplarını yapıyorTeknik direktör Ömer Erdoğan: Daha iyi bir Hatayspor izlettireceğizİzzet NAZLI / HATAY, - Atakaş Hatayspor, 53 yıl sonra ilk defa çıktığı Süper Lig'de güzel bir...

Hatayspor, 53 yıl sonra ilk defa çıktığı Süper Lig'de güzel bir başarı grafiği yakalayarak, ligde kalıcı olmanın hesaplarını yapıyor

Teknik direktör Ömer Erdoğan: Daha iyi bir Hatayspor izlettireceğiz

İzzet NAZLI/ HATAY, -

Atakaş Hatayspor, 53 yıl sonra ilk defa çıktığı Süper Lig'de güzel bir başarı grafiği yakalayarak, ligde kalıcı olmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde 10'uncu sırada yer alan ve oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-beyazlı takım, puanını 11'e çıkardı.Ligde en son HES Kablo Kayserispor karşısında aldıkları galibiyetin ardından takımda moral ve motivasyonun en üst seviyede olduğunu belirten Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ara vermeden Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Cuma gününe kadar antrenmanlara devam edeceklerini, hafta sonu ise oyuncularına iki günlük izin vereceğini dile getiren Erdoğan, "Pazartesi itibariyle de artık tamamen Rizespor hazırlıklarımızı devam ettireceğiz. Bu süreçte aramızdan milli takıma giden arkadaşlarımız da var, onlar da inşallah sağlıklı bir şekilde döner, tam kadro Rizespor maçına çıkar ve orada da bu güzel gidişatımızı devam ettiririz" dedi."DAHA İYİ BİR HATAYSPOR İZLETTİRECEĞİZ"Takımdan memnun olduğunu ve çalışmaların çok verimli geçtiğini anlatan Erdoğan, "Takımdan memnunum, sağ olsunlar iyi çalışıyorlar, istediklerimizi sahada uyguluyorlar. Zorlu bir süreçten geçtik, koronavirüs döneminde sıkıntılar yaşadık ama sağ olsun oyuncularım bu süreci sağlıklı bir şekilde atlattı, bizim için en sevindirici durum bu. Önümüzdeki günlerde inşallah hem fiziksel anlamda, hem de oyunsal anlamda kendimizi daha iyi geliştireceğiz. Daha da iyi bir Hatayspor izlettireceğiz" diye konuştu. "ALANYASPOR MAÇINI KENDİMİZE BİR KAZA OLARAK GÖRDÜK"Ligde aldıkları 6-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetini kendilerine bir kaza olarak gördüklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Bizim için bir uyarı oldu. Eksiklerimizi görme fırsatımız oldu. Ama çok çabuk reaksiyon gösterdik. O maç bizim için yaşandı, bitti, derslerimizi çıkardık. Bizim ayaklarımızın üzerine sağlam basmayı bilmemiz gerekiyor, oyuncularıma da sürekli bunu hatırlatıyorum. Her maçın kendine göre zorlukları var. Biz ekip olarak iyi analiz edeceğiz, takımımızla birlikte iyi çalışacağız. Sahada da bunu uyguladığımız sürece başarılı sonuçlar da gelecek." "RAHAT BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUZ"Hem oyun anlamında, hem de fiziksel anlamda takımı daha iyi yerlere çıkararak rahat bir sezon geçirme hedefinde olduklarını söyleyen Erdoğan, her maça tek tek hazırlandıklarını söyledi. İlk senenin kendileri için zorlu geçeceğinin sezon başından beri farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü yeni kurulan bir takımız. Şu an ilk 11'de neredeyse en son oynanan maçta 8-9 tane yeni transferimiz oynadı. Bu oyuncularımızın da çoğu açıkçası sezon başı kampında bizimle birlikte değildi. Biz her maçı analiz edip, tek tek hazırlanacağız. Sezon sonu nerede oluruz, açıkçası onunla ilgili ciddi veya farklı bir şey söylemek istemiyorum ama rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. Ligin ortalarında, düşme hattından uzak ve gidişata göre inşallah grafiğimizi yukarıya doğru çıkarırsak, ilk yarıyı iyi yerde bitirirsek, tabii ki farklı hedefler koyabiliriz. Şu an tamamen her maçı tek tek düşünerek ona göre hazırlık yapıyoruz. Sağlıklı ve rahat bir sezon geçirmek istiyoruz."

Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor
Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor
Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor
Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor
Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor
Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor
Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor
Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atakaş Hatayspor rahat bir sezon geçirmek istiyor - Son Dakika Spor


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