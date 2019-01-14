Atakum Anadolu İhl Ahmet Şimşirgil'i Konuk Etti

SAMSUN(AA) - Osmanlı tarihi alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
, Atakum
Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencileri ile seminerde bir araya geldi.
Atakum Anadolu İHL Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Şimşirgil, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren darbecileri, "ölü insanlar" olarak niteledi.
Yalnızca üniversite okumanın ölü insan olmayı engellemeyeceğini belirten Şimşirgil, "Dinini, dilini, tarihini doğru bilmediği zaman o adam ölü. Bu adam musalla taşında, ona acıyın. Asıl sıkıntı burada, yaşıyor ama ölü. Demek ki sadece musalla taşına getirilen ölü değildir, cahil insan da ölüdür." diye konuştu.
Konuşmasında Şeyh Edebali
'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüne de atıfta bulunan Şimşirgil, devletin en asli görevlerinden birisinin gençleri hakkıyla yaşatmaya çalışmak olduğunu kaydetti.
Osmanlı tarihinde kölelik ve cariyelik konusunda doğru bilinen yanlışların da işlendiği seminer, soru-cevap kısmıyla sona erdi.