Atakum Belediyesi 19 Ekim'de muhtarları unutmadı - Son Dakika

Atakum Belediyesi 19 Ekim'de muhtarları unutmadı

19.10.2020 18:49
Atakum Belediyesi 19 Ekim'de muhtarları unutmadı, System.String[]

Türkiye'deki ilk Muhtarlar Meclisi'ni kuran Atakum Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kentin 56 farklı mahallesinde görev yapan muhtarları unutmadı.

Türkiye'deki ilk Muhtarlar Meclisi'ni kuran Atakum Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde kentin 56 farklı mahallesinde görev yapan muhtarları unutmadı. Tüm mahalleleri tek tek ziyaret eden belediye ekipleri; Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin selamını ileterek mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Göreve geldikten sonra Türkiye'nin ilk Muhtarlar Meclisi'nin kurulmasına öncülük eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, mahallelerinin sorunlarını çözmek için gece-gündüz demeden çalışan muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde unutmadı. Kentteki 56 mahalle muhtarını tek tek ziyaret eden Atakum Belediyesi Özel Kalem ve Zabıta Müdürlüklerine bağlı ekipler, Başkan Deveci'nin selamını ileterek ikramını takdim etti. Ekipler, muhtarların mahallelerine yönelik sorun ve taleplerini de dinleyerek not aldı.

Pandemi tedbirleri nedeniyle Atakumlu muhtarlar ile toplu halde bir araya gelemediklerini belirten Başkan Cemil Deveci şunları söyledi: "Mahalle muhtarlığı, yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri. Mahalle sakinlerinin kendilerini temsil etmek üzere seçimle belirlediği muhtarlarımız, komşuluk hukuku açısından çok önemli bir yere sahip. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 1923'te Ankara'da gerçekleştirilen Hacıbayram Mahalle Muhtarlığı seçiminde Ankara'da yaşayan bir yurttaş olarak oy verirken, 'Ben birkaç yıl önce memleket ve milletin kurtuluşunun ne şekilde olacağını düşündüğüm zaman en küçük sosyal kurum ve en küçük insan kitlesinden düzenlemeye başlamak gerektiğini bulmuştum" ifadesini kullanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, 97 yıl önce muhtarlık kurumunun Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli yapılarından birini olduğunu ifade ediyor."

"Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz"

Türkiye'nin ilk Muhtarlar Meclisi'nin Atakum Belediyesi'nde kurulduğunu hatırlatan Başkan Deveci, "Atakum'da 28'i kırsal olmak üzere toplam 56 mahallemiz var. Kentteki 56 muhtarımızın her biri, mahallelerindeki sorunları çözmek, koşulları daha iyi hale getirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Bizler de Atakum'da hizmet üretirken mutlaka muhtarlarımızın görüşlerine başvuruyoruz. Muhtarlarımız, Atakum'un yönetiminde söz sahibi. Oluşturduğumuz Muhtarlar Meclisi'nde mahalle mahalle sorunları teşhis edip, Atakum Belediyesi'nin ilgili birimine aktarıyoruz. Oluşturduğumuz bu meclisin Türkiye'de bir örneği daha yok. Komşularına katkı sağlayabilmek için canla başla çalışan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Çalışmaları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki Atakum'daki 56 muhtarımızla buluşalım, onların gününü birlikte kutlayalım. Fakat korona virüsü pandemisine yönelik önlemler buna müsaade etmiyor. Gönüllerimiz bir, onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Bize ulaştırdıkları sıkıntıları kısa sürede çözüme kavuşturma gayretindeyiz" sözlerine yer verdi.

Engelsiz yaşama destek için muhtarlık-belediye iş birliği

Kentteki tüm muhtarları ziyaret eden Atakum Belediyesi ekipleri, engelsiz yaşam projeleri için de mahalle muhtarları ile işbirliği yapacak. Atakum Belediyesi Kültür Müdürlüğü, muhtarların da desteğiyle Atakum'un kentsel ve kırsal mahallelerinde yaşayan engelli yurttaşlara ulaşacak. Müdürlük yetkilileri, her bir mahalledeki bedensel, işitme, görme, zihinsel engelli yurttaşların yanı sıra bakıma muhtaç ve evde bakım hizmeti alan yurttaşları belirliyor. Kentteki dezavantajlı bireylerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere, engelsiz yaşam projelerinde öncelik tanınacak. Kültür Müdürlüğü ekipleri, muhtarlar ile birlikte dezavantajlı bireylere tek tek ulaşıp Atakum Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi hakkında bilgi verecek. Engelli bireylere ve ailelerine merkezdeki imkanlar tanıtılacak. Tüm aileler, faydalanabilmeleri için Engelsiz Yaşam Merkezi'ne davet edilecek. - SAMSUN

Atakum Belediyesi 19 Ekim'de muhtarları unutmadı
Atakum Belediyesi 19 Ekim'de muhtarları unutmadı
Atakum Belediyesi 19 Ekim'de muhtarları unutmadı
Atakum Belediyesi 19 Ekim'de muhtarları unutmadı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atakum Belediyesi 19 Ekim'de muhtarları unutmadı - Son Dakika

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