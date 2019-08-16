Bazı bakanlıklara ve kurumlara ilişkin görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı'na göre, Basın İlan Kurumu
Genel Müdürü Yakup Karaca
görevden alındı ve bu suretle boşalan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran getirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
Üyeliği görevini yürütmek üzere görevlendirilen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenksu Üçer ve Selçuk Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince üniversitelerdeki asli görevlerine döndürülmek üzere görevlerinden alındı.
5 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA Ayrıca, Atama Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin
, Çanakkale
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz
, Erzurum
il Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Giresun
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Kırıkkale
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Tüfekçi atandı.
MSB GENEL MÜDÜRLÜKLERİNDE ATAMA Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak
, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Kahraman
getirildi. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider
atandı. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt
İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alındı. Bu suretle boşalan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Selami Ersen
atandı.
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRÜ KESİCİ OLDU Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Bahri Kesici
atandı.
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİNE REKTÖR ATAMASI Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi
Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şirin Karadeniz
Oran atandı.
(İHA)