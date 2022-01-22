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Ataol Behramoğlu Beşiktaş'ta kitapseverlerle bir araya geldi - Son Dakika

Ataol Behramoğlu Beşiktaş'ta kitapseverlerle bir araya geldi

22.01.2022 18:25
Ataol Behramoğlu Beşiktaş'ta kitapseverlerle bir araya geldi

Beşiktaş Belediyesi'nin yazar, düşünür ve gazetecilerle vatandaşları bir araya getirip düzenlediği imza ve söyleşi günlerinin ikincisinde şair, yazar ve düşünür Ataol Behramoğlu ağırlandı.

Beşiktaş Belediyesi'nin yazar, düşünür ve gazetecilerle vatandaşları bir araya getirip düzenlediği imza ve söyleşi günlerinin ikincisinde şair, yazar ve düşünür Ataol Behramoğlu ağırlandı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen yoğun ilgiyle karşılanan etkinliğe Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, bu hafta şair, yazar ve düşünür Ataol Behramoğlu sanatseverlerle bir araya geldi.

ŞİİRİ BİRKAÇ CÜMLEYLE TANIMLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Behramoğlu yaptığı konuşmada, "Dile ve edebiyata olan bu ilgim yüzünden ilk üniversite eğitimim olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bıraktım ve yine aynı üniversitenin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü okudum. Bu bölümle birlikte benim için çok büyük bir dil ve kültür dünyası açılmış oldu" dedi.

Şiiri birkaç cümleyle tanımlamanın mümkün olmadığını kaydeden Behramoğlu, şiirin kavram üstü bir yanının olduğuna işaret ederek, "Şiirin dizeleri ve kelimeleri iki özellik taşır. Birincisi melodik olması. Şiirde kelimelerin seçilişinde bilinçli veya değil bir uyum, vezin vardır. Ses uyumları çok önemlidir şiirde. İkinci önemli özellik ise mecazlar veya metaforlardır. Dolayısıyla şiir, insanın varoluş sorunsalını felsefeden ve edebiyatın öteki dallarından daha farklı ve bana göre daha derin bir kavramsallığı dile getiren bir türdür" şeklinde konuştu.

Çevirisini yaptığı şairlere de değinen Ataol Behramoğlu Rus şairlerinden Lermontov, ve yine Çağdaş Rus Şairleri arasında bulunan Anna Ahmatova, Yesenin,  Mayakovski, Kübalı şair Jose Marti, Şilili şair Pablo Neruda'nın eserlerini çok beğendiğini dile getirdi.

Bestelenen şiirleri hakkında da konuşan Behramoğlu, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Ekrem Ataer, Haluk Çetin, Hüsnü Arkan gibi değerli sanatçıların şiirlerini notalayarak çok güzel bestelere imza attıklarını vurguladı. Son olarak ölümsüz şiirlerinden birkaçını okuyan Ataol Behramoğlu, dinleyicilere duygulu ve coşkulu anlar yaşattı.

BEHRAMOĞLU'NU AĞIRLAMAK BÜYÜK BİR ONUR

Ataol Behramoğlu'nun ardından konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "Sanatın ve sanatçının baskılandığı günlerden geçiyoruz. Böyle dönemlerde ifade etmenin en önemli biçimi olan şiirin ülkemizde ve dünyada en önemli temsilcilerinden biri olan Ataol Behramoğlu'nu burada ağırlamak bizim için çok büyük bir onur.  Bizimle birlikte olduğu için kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ta sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak, sanatı Beşiktaş'ın kılcal damarlarına yaymak için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz bu alanı da bu kapsamda Beşiktaşımıza kazandırdık. Bu sosyal tesisimizi hem öğrencilerimizin hem de Beşiktaşlı komşularımızın hizmetine açtık. 'Kitap Kafe Söyleşileri'mize devam edeceğiz. Havalar ısındıkça bu kapalı alanımızı açarak, yazar, düşünür ve gazetecilerimizi daha geniş kalabalıklarla buluşturacağız" İfadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası Başkan Akpolat, Tema Vakfı'na bağışlanan fidan plaketini Ataol Behramoğlu'na takdim etti.


Ataol Behramoğlu Beşiktaş'ta kitapseverlerle bir araya geldi
Ataol Behramoğlu Beşiktaş'ta kitapseverlerle bir araya geldi
Ataol Behramoğlu Beşiktaş'ta kitapseverlerle bir araya geldi
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Beşiktaş Belediyesi, Ataol Behramoğlu, Beşiktaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ataol Behramoğlu Beşiktaş'ta kitapseverlerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataol Behramoğlu Beşiktaş'ta kitapseverlerle bir araya geldi - Son Dakika
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