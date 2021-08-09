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Ataşehir Belediyesi, "Parkta Hayat Var" dedi - Son Dakika

Ataşehir Belediyesi, "Parkta Hayat Var" dedi

09.08.2021 11:39
Ataşehir Belediyesi,

Ataşehir Belediyesi, 10 Ağustos–10 Ekim tarihleri arasında tüm parklarını "Parkta Hayat Var" sloganı ile açık hava etkinliklerine açtı.

Ataşehir'in parkları, 10 Ağustos-10 Ekim tarihleri arasında söyleşiler, tiyatro oyunları, sinema gösterimleri, şiir ve kitap günleri, müzik dinletileri ve caz günlerinden oluşan kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra çocuklar ve gençlerle ilgili atölyelere de ev sahipliği yapacak.

62 gün sürecek "Parkta Hayat Var" etkinlikleri sanatın coşkusunu Ataşehir'e yaymaya hazırlanıyor. 70'e yakın etkinlikle Ataşehir'in parkları sanat alanlarına dönüştürülecek. 27-28-29 Ağustos tarihlerinde "Caz ve Sinema Günleri", 10-25 Eylül'de "Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları", 10-25 Eylül'de "Ataşehir Kitap Günleri", 7-10 Ekim'de ise Ataşehir Belediyesi 3. Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Festivali düzenlenecek.

Parklarda buluşalım

Ataşehir'de "Parkta Hayat Var" etkinlik programı 10 Ağustos'ta Yenisahra Mahallesi İpek Parkı'nda Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun çalışmalarıyla ortaya çıkan sevimli kukla "Puki Parkta" isimli oyunuyla başlıyor. Aynı zamanda farklı çocuk tiyatroları da oyunlarını Ataşehirli seyircisiyle buluşturacak. Çocuk Tiyatroları, İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu'nun 14 Ağustos Cumartesi günü sahneleyeceği "Kaplumbağa ile Tavşan" isimli oyunla başlayacak.

"Caz ve Sinema" günleri 27-28-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Caz grupları Ataşehir parklarında sahne alacak ve Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle film gösterimleri de gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin söyleşiler bölümünde ise; Erdal Eren Kültür Merkezi bahçesinde edebiyat ve felsefe alanlarında birbirinden değerli isimler ağırlanacak. Çevirmen ve Editör Murat Erşen ile başlayacak etkinliklerde Ataşehirliler Müge İplikçi, C. Cengiz Çevik, Aydın Ilgaz, Esen Kunt ve Tuna Kiremitçi ile buluşacak.

İşçi filmleri Ataşehir'de

Parkta Hayat Var etkinliklerinin sinema bölümünde; Ataşehir Kent Konseyi, İşçi Filmleri Festivali ve Film Koop işbirliğiyle"İşçi Filmleri" Ataşehir'e gelecek. Erdal Eren Kültür Merkezi'nde gösterimi yapılacak filmlerin öncesinde filmlerin yönetmenleriyle söyleşiler düzenlenecek.

Yönetmenliğini Şükrü Alaçam'ın yaptığı, Alican Yücesoy, Yeliz Kuvancı ve Nergis Çorakçı'nın başrollerini paylaştığı "Locman", başrollerinde Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Soysaldı'nın yer aldığı, Hüseyin Karabey'in yönettiği"İçerdekiler" ve Kıvanç Sezer'in yönettiği, Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak'ın rol aldığı " Küçük Şeyler" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Başrollerinde Bülent Çolak, Serkan Keskin ve Feride Çetin'in yer aldığı, yönetmen Sefa Öztürk'ün ilk filmi "Güven" de izleyicilerin karşısına çıkacak.Film öncesinde yönetmen Sefa Öztürk'le bir söyleşi gerçekleşecek.

Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları

Tiyatro Kooparatifi'nin öncülüğü ve Ataşehir Belediyesi'nin katkıları ile "Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları" 10-25 Eylül tarihlerinde Erdal Eren Kültür Merkezi Amfi Alanı'nda tiyatroseverleri 15 farklı tiyatro ekibinin oyunlarıyla buluşturacak.İkincikat, Tiyatro BeReZe, TitaytoTiyatral, Levent Üzümcü Tiyatrosu, Lavean Sanat, Tiyatro YanEtki, İstanbulimpro, Tiyatro 11, Ankara Birlik Tiyatrosu, Tiyatro Hemhâl, Gaca Tiyatro, Apartman Sahne, Yolcu Tiyatro, Tiyatro D22, Altsahne'nin yer alacağı buluşmaların biletleri, Mobilet'ten alınabilecek.

Ataşehir Kitap Günleri

Ataşehir Belediyesi, Ataşehir Kent Konseyi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliği ile 10-25 Eylül tarihlerinde Erdal Eren Kültür Merkezi açık alanında gerçekleşecek Kitap Günleri 40 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek.

Şiir Ekim'i

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Ataşehir Belediyesi Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Festivali 7-10 Ekim tarihlerinde Ataşehir'in park ve sitelerinde düzenlenecek. Festivalin onur konuğu Şair Şükrü Erbaş olurken konuk ülke Hırvatistan olacak.

Müzik dinletileri, zumba ve atölyeler

Vatandaşların talep ve önerileriyle planlanan parklarda müzik dinletileri geçen aylarda olduğu gibi yine devam ediyor.

Parklarda aynı zamanda yetişkinler için devam eden spor faaliyetleri bu defa çocukları bekliyor. Uzman eğitmenler tarafından yapılacak zumba dersleri ile Ataşehir'in çocukları parklarda sporun tadına varacak.

Erdal Eren Kültür Merkezi'nde Ataşehir Belediyesi Ata İzci Topluluğunun önderliğinde Anne – Çocuk ve Baba – Çocuk konseptiyle planlanan "Doğada Yaşam Atölyesi" 7-11 yaş grubu çocukları ve velilerini bekliyor olacak.

Satranç Kulüpleri Federasyonu ve Ataşehir Kent Konseyi işbirliğiyle atölyelerde 4-6 yaş ve 7-10 yaş gruplarına yönelik satranç eğitimleri ve etkinlikleri yapılacak. Aynı zamanda 18-29 yaş arası gençler için Drama atölyesinin yanı sıra Perküsyon atölyeleri de düzenlenecek.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ataşehir Şubesi ve Ataşehir Kent Konseyi de "Mahallede Cümbüş Var" atölyesiyle Parkta Hayat Var etkinliklerinde yer alacaklar

Erdal Eren, Ataşehir, Tiyatro, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi, 'Parkta Hayat Var' dedi - Son Dakika


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