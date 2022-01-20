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Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü - Son Dakika

Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü

20.01.2022 00:38

İstanbul'da önceki akşam Ataşehir'de kaydedildiği belirtilen görüntülerde, kulelere aynı anda onlarca yıldırımın düşmesi sonucu ürkütücü fotoğraflar ortaya çıktı.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, önceki akşam yağmurla birlikte etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan kar yağışı, gecenin ilerleyen saatlerine doğru Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.

GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTTÜ

Dün akşam çekildiği belirtilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Ataşehir'de kaydedildiği ifade edilen görüntülerde, kulelere onlarca yıldırımın aynı anda düşmesiyle birlikte korkutan görüntüler ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Ataşehir'de kulelere aynı anda onlarca yıldırım düştü - Son Dakika
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