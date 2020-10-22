Ataşehir'de Özel Halk Otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi - Son Dakika

Ataşehir'de Özel Halk Otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte edildi

İSTANBUL - _ Ataşehir Belediyesi ekiplerince, korona virüs pandemisi döneminde hijyeni önem arz eden özel halk otobüsleri dezenfekte edildi.

Ataşehir'de korona virüs salgınına karşı toplu taşıma araçları dezenfekte edildi. Özel halk otobüsleri, belediye ekiplerince özel solüsyon kullanılarak dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmaları sırasında Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Necati Bozkurt ile Özulaş Toplu Taşım yetkilileri de bulundu.

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ekrem köse "Pandemi çıktığından beri biz Ataşehir Belediyesi olarak taksileri minibüsleri ve halk otobüslerimizin dezenfektanını yapıyorduk . bugün bölgemizde bulunan 200 tane özel halk otobüslerini dezenfektan işlemlerini yapıldı . Vatandaşlarımız rahatça binsinler yolculukları rahat ve hijyenik ortamda yapsınlar diye rutin halde bu işlemler yapılacak" dedi.

Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez "Ataşehir Belediyesi olarak pandemi başladığından beri halkın gezip dolaştığı ortamları dezenfektan işlemlerini yaptık. Bugün de sıra Ataşehir'de bulunan özel halk otobüslerinin dezenfektan işlemlerine geldi. Artık bundan sonra rutin olarak yapılacak" diye konuştu.

Özulaş Toplu Taşım Başkan Vekili Selami Alan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye çok teşekkür ediyorum. Bugün 200 tane otobüsümüz burada dezenfekte yapıldı. Tabi bu da halkımız için onların sağlıklı yolculuk yapmaları için düzenli olarak bu işlemler devam edecek" dedi.

Özulaş Toplu Taşım Denetim sorumlusu Yener Çito, "Ataşehir'de bulunan araçlarımızı kendi imkanlarıyla dezenfekte yapan Ataşehir Belediyesi Başkanı Battal İlgezdi'ye Belediye başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.