ATAŞEHİR\'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.15 sıralarında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KAMYONET İLE 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonet ile diğer otomobillerin arasında kalan bir araç ise metal yığınına döndü.

2'Sİ AĞIR 6 YARALI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle ekipler kazaya güçlükle müdahale ederken, yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK UZUN SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle otoyolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında araçlar çekiciyle yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü.