ATAŞEHİR'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ATAŞEHİR'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
ATAŞEHİR\'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
12.11.2025 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ATAŞEHİR\'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
Haber Videosu

5 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Ataşehir'de TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.15 sıralarında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

KAMYONET İLE 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Edinilen bilgilere göre, sebze ve meyve yüklü kamyonet ile 4 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonet ile diğer otomobillerin arasında kalan bir araç ise metal yığınına döndü.

2'Sİ AĞIR 6 YARALI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle ekipler kazaya güçlükle müdahale ederken, yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK UZUN SÜRE TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle otoyolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonrasında araçlar çekiciyle yoldan kaldırılarak trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ATAŞEHİR'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mudanya’da bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak olay yerinden kaçtı Mudanya'da bir şahıs kendisine sigara vermeyen genci bıçaklayarak olay yerinden kaçtı
Tayland-Malezya sınırında göçmen teknesi battı: 21 ölü Tayland-Malezya sınırında göçmen teknesi battı: 21 ölü
10 Kasım’da canlı yayında horon tepen Alişan’dan eleştirilere videolu yanıt 10 Kasım'da canlı yayında horon tepen Alişan'dan eleştirilere videolu yanıt
Kastamonu’da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı
Yardım uçağı düştü: 2 ölü Yardım uçağı düştü: 2 ölü
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

09:19
Lewandowski’den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler
08:53
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın
08:47
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
08:20
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
Şehadet haberini bu sözlerle verdi: Osman Amca artık bir şehit babasısın
08:20
Araç sahipleri dikkat Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
07:13
Gürcistan’da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu İşte isimleri
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
06:59
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
Düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ile ilgili kahreden detay
23:33
İBB iddianamesinde ortaya çıktı CHP’nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte Rıza Akpolat belirlemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 09:50:08. #.0.4#
SON DAKİKA: ATAŞEHİR'de Zincirleme Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.