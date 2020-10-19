ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı - Son Dakika

ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı

19.10.2020 17:08
ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarının 2020-2021 birinci dönem kursları başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) kurslarının 2020-2021 birinci dönem kursları başladı. Yabancı dil kurslarından bilgisayar işletmenliğine kadar çok farklı alanlarda eğitim görecek 5 bin 590 kursiyer ders başı yaptı.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM'lerin yeni dönem kursları merkez ve ilçelerde başladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde 5 bin 590 kursiyere 198 branşta 699 kursta eğitim veriliyor. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilen kurslarda eğitim süresi boyunca da maske takmak zorunlu.

Hijyen noktaları oluşturuldu

Eğitim öğretim sürecinde Bilgisayar İşletmenliği, Ofis Programları, Yabancı Dil, Bebek Odası Hazırlama, Pike Dikimi, Çinicilik, Türk İşaret Dili, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk gibi birçok branşta kurslar verilecek. ATASEM Kurs Merkezlerinde sınıflara girilmeden önce ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılırken, ayrıca dezenfekten konularak, hijyen noktaları da oluşturuldu. Eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar verilecek.

Temel düzeyde eğitim

Atatürk Kurs Merkezi'nde işitme engelli bireylerle daha kolay ve sağlıklı iletişim kurulabilmesi için açılan Türk İşaret Dili Kursu yoğun talep görüyor. Kursta katılımcılara birbirlerini anlamak ve ifade etmek için el ve kol hareketlerini kullanarak tanışma işaretleri, renkler, sayılar ve ikili diyalog esnasında en sık kullanılan kelimelerin yanı sıra, Türk İşaret Dili kuralları öğretiliyor.

Türk İşaret Dili kursuna katılan üniversite öğrencisi Beyza Dayıbaşı, "Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim. İşaret dilini her zaman öğrenmek istemişimdir ayrıca mesleki anlamda bana çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Hastalarımla sağlıklı şekilde iletişim kurabilmemi sağlayacak. İngilizce ve Almanca gibi işaret dilini de öğrenmek önemli" diye konuştu.

"Mesleğime faydası olacak"

ATASEM'de Bilgisayar Kullanımı kursuna katılan Nadire Nur Koçak, "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunuyum. Üniversite öğrenimimde bilgisayar eğitimi aldım ama yeterli olduğunu düşünmedim. O yüzden ATASEM'in kursunu tercih ettim. Kursu başarıyla tamamladıktan sonra alacağım sertifikanın da iş hayatına bana yardımcı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Türkçe'yi çok seviyorum"

Yabancı uyruklu vatandaşlar için ATASEM'de verilen temel ve ileri seviye Türkçe kursuna katılan Olha Shyshkova, 3 yıldır Antalya'da yaşadığını Türkçe'yi çok sevdiğini ve Türkçe konuşmak için kursa geldiğini söyledi.

Çinicilik kursuna ilgi büyük

Manavgat ATASEM Çinicilik kursuna katılan emekli Zeynep Saydam ve eşi Nejdet Saydam da "Emekli olduktan sonra evde boş durmaktan sıkıldık. İnternet üzerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarına başvurduk, Çini kursunda yeni bir eser ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu kursu açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı
ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı
ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı
ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı
ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı
ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı
ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ATASEM mesleki ve hobi kursları başladı - Son Dakika

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