Atatürk, vefatının yıl dönümünde Dijital Gösterim Merkezi'nde anılıyor - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da vefatının 82. yıldönümü dolayısıyla, İletişim Başkanlığınca Konya'da kurulan Dijital Gösterim Merkezi' nde anılıyor.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçarslan Meydanı'nda bulunan gösterim merkezi her ay birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu ay için hazırlanan gösterimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan Atatürk'ün hayatı ile Azerbaycan ordusunun Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarma savaşı vatandaşlarla buluşuyor.

Atatürk'ün yaşamından kesitlere geniş yer verilen gösterimlerde ziyaretçiler, bir yandan Atatürk'ün hayatını anlatan video gösterimini izlerken diğer yandan da, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabiri hologram gösterimiyle deneyimliyor.

İki Devlet Bir Millet

Dijital Gösterim Merkezi'nin bilgi ekranı bölümünde ise ziyaretçiler, Türkiye'yi yakından ilgilendiren Azerbaycan'ın Karabağ meselesi ile ilgili bilgilendirme görselini izleme fırsatını buluyor.

Gösterimde, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgali, bu işgale karşı Azerbaycan'ın verdiği büyük mücadele ile Türkiye ve Azerbaycan'ın "İki Devlet Tek Millet" vurgusu yer alıyor.