Son Dakika Haberleri: Atatürk Araştırma Merkezi 'İlk Meclis Albümü'nü Yayımlandı

Atatürk Araştırma Merkezi 'İlk Meclis Albümü'nü Yayımlandı

2 saat önce

Osmanlı Devleti'nin bakiyesi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis üyelerinin yer aldığı albüm, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca yayımlandı.

Atatürk Araştırma Merkezi 'İlk Meclis Albümü'nü Yayımlandı, System.String[]
Osmanlı Devleti'nin bakiyesi üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis üyelerinin yer aldığı albüm, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca yayımlandı. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan Meclis'in açılışına kadar geçen süredeki siyasi ve askeri olayların özetini de içeren albüm yeni harflere aktarılarak ve aslına sadık kalınarak yeniden yayımlandı. Türk Tarihi'nin yakın bir döneminin önemli bir kaynağı olarak görülen albüm, Dr. Öğretim Üyesi Erol Ülgen ve Doç. Dr. Hasan Cicioğlu tarafından yeni harflerle neşre hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi için bu önemli kaynak Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından literatüre kazandırıldı. Albümde işgal altındaki İstanbul'da kapatılan son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Anadolu'nun işgal altında olmayan bölgelerinden katılan 335 mebusun bilgileri yer alıyor. İlk mecliste görev yapan mebusların resimleri, meclise katılma tarihleri ve haklarında kısa bilgilerin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk albümü, daha önce Ankara'da "Yeni Gün" matbaasında Osmanlı Türkçesi ile basılmış ve geliri Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyetine (Çocuk Esirgeme Kurumu) bırakılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

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