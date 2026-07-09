Atatürk fotoğrafı tepki çekmişti! Belçikalı Bakan'dan yeni hamle

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin bulunduğu odada çekildiği fotoğrafı, "Tekrar merhaba güzel Türkiye'm ve kadim dostum Mustafa Kemal Atatürk." notuyla paylaşmıştı.

Ancak Francken'in oturuş şekli sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından saygısızlık olarak değerlendirilmiş, gelen tepkilerin ardından Belçikalı Bakan paylaşımını apar topar silmişti.

BU KEZ AYAKTA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Francken, NATO Ankara Zirvesi'nin ardından ülkesine dönüş yolunda bu kez takım elbisesiyle Atatürk portresinin önünde ayakta çekildiği yeni bir fotoğraf yayımladı.

Paylaşımında önceki fotoğrafının bazı kişiler tarafından saygısızlık olarak algılandığını belirten Francken, böyle bir niyet taşımadığını ifade ederek özür diledi.

"TÜRK HALKINDAN İÇTENLİKLE ÖZÜR DİLERİM"

Belçikalı Bakan, açıklamasında Türkiye'ye ve Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygıyı yineleyerek, yanlış anlaşılmaya neden olan paylaşımı kaldırdığını belirtti.

Francken, Türk halkını incitmek gibi bir amacı olmadığını vurgulayarak içtenlikle özür diledi.