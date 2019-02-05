Atatürk Havalimanı'nda Ecstasy Operasyonu
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'nda ecstasy operasyonu Atatürk Havalimanı'nda bir yolcunun valizinden 6 kilogram 205 gram ecstasy hap çıktı 1 Milyon değerinde olan ecstasy haplarla yakalanan uyuşturucu kuryesi tutuklandıİSTANBUL - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk...
Atatürk Havalimanı
'nda ecstasy operasyonu
Atatürk Havalimanı'nda bir yolcunun valizinden 6 kilogram 205 gram ecstasy hap çıktı
1 Milyon değerinde olan ecstasy haplarla yakalanan uyuşturucu kuryesi tutuklandı
İSTANBUL - Ticaret Bakanlığı
Gümrük Muhafaza ekipleri, Atatürk Havalimanı'nda şüphelendikleri bir yolcunun bagajında yaklaşık 1 Milyon lira değerinde 24 bin 800 adet ecstasy ele geçirildi. İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
Norkotik Kısım Amirliği ekipleri, Amsterdam
'dan İstanbul aktarmalı Afganistan
'a giden bir yolcunun durumundan şüphelendi. Yolcuya ait 2 adet bagaj x-ray kontrolünden geçirildi. Her iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine bagajlar ayrıca narkotik dedektör köpekleri tarafından arandı. Dedektör köpekler de bagajlara tepki vermesi üzerine şüpheli şahıs, Kabil
'e gerçekleştireceği aktarma uçuşunu beklemiş olduğu arındırılmış alanda gözaltına alındı.
Şahsa ait 2 adet bagajda yapılan detaylı incelemede;dış ambalajları ile gıda takviyesi olduğu izlenimi verilen ağzı kapaklı plastik ilaç kutuları içerisinde net ağırlığı 6 kilogram 205 gram olan yaklaşık 24 bin 800 adet hap tespit edildi. Yapılan analizde ele geçirilen hapların ecstasy olduğu tespit edildi.
Muhafaza altına alınan ve Ecstasy olduğu tespit edilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 1 milyon lira olduğu belirlendi. Afganistan uyruklu yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valizde yapılan arama anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:43 Kaynak: İHA
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