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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

10.11.2021 12:37
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Kavak, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Kavak, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde anıldı.

Kavak Atatürk Meydanı'nda Kaymakam Ömer Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan programın ardından sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Programda Türk bayrağı göndere çekildikten sonra yarıya indirildi.

Programa Cumhuriyet Savcısı Emre Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Jandarma Asayiş Komanda Bölük Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kavak 19 Mayıs Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlik, Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanılan etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okunup oratoryo sunuldu.

Program, "Atatürk" konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Etkinliğe Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Jandarma Asayiş Komanda Bölük Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli ile daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Havza

Havza Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Havza Belediyesinin çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı yarıya indirildi.

Daha sonra Havza Fen Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa geçildi.

Şiirlerin okunması, oratoryo sunumu ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Cengiz Nayman, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Burak Yahşi, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Vezirköprü

Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin anıta sunumunun ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrakların yarıya indirildiği törende polis ve jandarma araçları da siren seslerine eşlik etti.

Çelenk töreni sonrasında anma programı, Belediye Kültür Merkezinde devam etti. Köprülüler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Kaymakam Halid Yıldız, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Rıdvan Koç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Terme

Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, çelenklerin anıta sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Belediye Kültür Merkezi'nde Terme Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından anma programı gerçekleştirildi.

Program sonunda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan tarafından verildi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, 10 Kasım, Terme, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika


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