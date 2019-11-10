Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. Yıldönümünde Isparta ve Eğirdir'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Eğirdir'deki etkinlikler kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına tırmanış düzenleyen dağcılar, Barla Dağı zirvesinde 09.05'te saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudular.



Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 10 Kasım nedeniyle tören düzenlendi.



Törene, Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, öğrenci ve öğretmenler katıldı.



Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri, daha sonra Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti.



Atatürk'ü zirvede andılar



Eğirdir ilçesinde de 10 Kasım sebebiyle çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirildi.



İlçedeki Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü tarafından 'Atatürk'ü Anma Barla Dağı Tırmanışı' düzenlendi.



Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, Barla Dağı'nda tırmanışa başlayan dağcılar, saat 09.05'te ise zirvede 2 dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuyarak Atatürk'ü andılar. - ISPARTA