Son Dakika Haberleri: Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü

1 saat önce

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü, Kahranmankazan'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü, System.String[]
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümü, Kahranmankazan'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Büyükşehir Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen programa, Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Erdal, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şahin Ortaokulu tarafından hazırlanan ve Atatürk'ün Ankara'ya gelişini anlatan "1919'da Ankara" konulu sinevizyon gösterimiyle başlayan programda öğrenciler, seymen gösterisi sundu, Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi, şiirler okudu.

Kaymakam Aksakal, törende yaptığı konuşmada, Ankara'nın milli mücadelede önemli yere sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ankaralıların 27 Aralık'ta Atatürk ve temsil heyetini büyük bir coşku ile karşılayarak bağrına basması aslında itilaf devletlerine karşı verilmiş önemli bir mesajdır aynı zamanda. Bu tarihten sonra da Ankara milli mücadelenin yönetildiği önemli bir merkez haline gelmiştir. Ankara zaferden sonra da genç cumhuriyetimizin başkenti haline gelmiştir."

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Aksakal, şöyle devam etti:

"Bugün sizler eğitim alanında da önemli imkanlara sahipseniz, bizler 99 yıl önce yaşanan bu olayı burada anabiliyorsak, geçmişte bizden önce canını, kanını bu topraklar için, ülkemizin hür ve bağımsız olması için veren şehitlerimize, gazilerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bizden önce verilen mücadeleleri de iyi okumalıyız."

Program sonunda ilçe genelinde okullar arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:57 Kaynak: AA

Aksakal, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel
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