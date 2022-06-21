Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı

21.06.2022 12:52

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Tören öncesinde kamu ve özel kuruluşlara ait binalara, iş yerlerine, caddelere ve sokaklara Türk bayrağı ve Atatürk posterleri asıldı.

Vilayet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulan törende, İstiklal Marşı okundu.

Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Burgaç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Atatürk resimlerinden oluşan serginin gezilmesiyle program sona erdi.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ile diğer ilgililer katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM açıldıktan sonra 21 Haziran 1920'de beraberinde Milli Savunma Bakanı Fevzi (Çakmak) Paşa ve Genelkurmay Başkanı Albay İsmet (İnönü) ile tren istasyonuna gelmiş, Yunan taarruzunun aldığı vaziyeti, sınıf arkadaşı ve Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) ile burada görüşmüş, aynı gece Ankara'ya hareket etmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk'ün Eskişehir'e ilk gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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