Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor - Son Dakika

Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Şimşek, Atatürk'ün 83 yıl önce tasarladığı 'İdeal Cumhuriyet Köyü'nü kurmak için çalışma başlattı. Proje, tarıma destek olmayı amaçlıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 83 yıl önce tasarladığı proje Ankara'da hayat buluyor. Gölbaşı Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Şimşek, Atatürk'ün 1937 yılında tasarladığı 'İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi'ni gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Projeyle 2 bin dönümlük alan üzerine hobi bahçeleri kurulacak. Hobi Köy'de vatandaşlar imarlı ve yasal hobi bahçelerine kavuşacak.

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, projeyle ilgili bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937'de tasarlamış olduğu ve Danimarka'nın Brondby şehrinde uygulanarak tüm dünyaya örnek olan fikrini gururla hayata geçireceğiz" dedi.

PROJEDE START VERİLDİ

Gölbaşı Hobi Köy projesi ile tarım arazilerine sahip çıktıklarını belirten Şimşek şunları söyledi: "Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile görüşerek projemizin startını verdik. Köy kahvesi, köy meydanı, ahır, kümes gibi hayvanların besleneceği alanlar ile bostan gibi birçok alanın da oluşturulacağı köyümüzde vatandaşlarımız doğal ortam ile buluşacak."

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden Afet İnan, Atatürk'ün Türkiye'yi temelden kalkındırma amacıyla tasarladığı "Cumhuriyet Köyü" projesinin belgesini Türk Tarih Kurumu'na vermişti. Eski Başbakan merhum Bülent Ecevit de "Köykent" projesini aynı temele dayandırmıştı.

Atatürk'ün "Cumhuriyet Köyü" bu planla hayata geçecek. Proje Danimarka'da uygulandı, dünyaya örnek oldu.

Mustafa Kemal Atatürk, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 07:42 

Son Dakika Politika Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor - Son Dakika

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