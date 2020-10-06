Atatürk Üniversitesi devlet üniversitesi sıralamasında 11. oldu - Son Dakika

Erzurum Atatürk Üniversitesinin, ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nca (URAP) açıklanan listede, devlet üniversiteleri sıralamasında 11., Tıp Fakültesi olan üniversiteler sıralamasında ise 7. olduğu bildirildi.

Atatürk Üniversitesinden yapılan açıklamada, ODTÜ URAP 2020-2021 Türkiye'nin en iyi üniversiteler sıralamasını açıkladığı belirtildi.

Atatürk Üniversitesinin Yeni YÖK Vizyonu doğrultusunda uygulanan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile istikrarlı yükselişini sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, en iyi devlet üniversiteleri sıralamasında Atatürk Üniversitesinin 11., Tıp Fakültesi olan üniversiteler sıralamasında ise 7. olduğu kaydedildi.

Tablolarda, yükseköğretimdeki farklılıklar göz önüne alınarak devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteler kendi grupları içinde ayrıca sıralandığı belirtilen açıklamada, sıralamada makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı olmak üzere farklı kriterlerin esas alındığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bulunduğu sıralamaların oldukça memnuiyet verici olduğunu ifade etti.

Üniversitenin istikrarlı yükselişini devam ettirdiğini belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"Proje temelli teknik çalışmalar gerçekleştiren ve araştırma üniversitesi unvanına sahip olan üniversitelerin ağırlıklı olarak kendisine yer bulduğu sıralamanın üst basamaklarına adını yazdıran Atatürk Üniversitesi, bu açıdan önemli bir başarının altına imza atmıştır. Bu başarıda emeği geçen akademik personele teşekkür ederiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam edecektir."

Açıklamada, URAP 2020-2021 Türkiye sıralama tablolarına, http://tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabileceği belirtildi.