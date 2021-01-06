ATB'den üyelerini rahatlatacak finansman anlaşması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halkbank arasında imzalanan "Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması" çerçevesinde Antalya Ticaret Borsası ile Halkbank Antalya Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol, satıcıya tahsilat güvencesi, alıcıya da 18 aya kadar vade imkanıyla ödeme imkanı sunuyor.

ATB'de düzenlenen protokol imza törenine, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir, Halkbank Antalya Şube Müdürü Mehmet Metin katıldı.

ATB Başkanı Çandır, TOBB ve Halkbank işbirliğiyle hayata geçirilen tedarik zinciri finansmanı projesi kapsamında Halkbank Antalya Bölge Müdürlüğü ile protokol imzaladıklarını belirterek, çalışmanın alıcı ile satıcının ticari ilişkisini güvence altına aldığını söyledi. Çandır, satıcının tahsilat kaygısı taşımadan banka garantisiyle malını satabileceğini alıcının da uygun vadeyle ödeme planı hazırlayabileceğini kaydetti.

Pandemi döneminde Antalya ekonomisinin ciddi daralma gösterdiğini belirten Çandır, tedarik zincirinin güvenli işlemesini hedeflediklerini vurguladı. Çandır, "Protokole öncülük eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Ciddi avantajlar sağlıyor"

Halkbank Antalya Bölge Koordinatörü Mikail Özdemir, üzerinde TOBB logosu da bulunan Paraf ticari kredi kartı sahiplerine, yapacakları satın almalar ve ödemelerde esnek taksit ve vade imkanı sağlanacağını bildirdi.

Banka olarak tedarik zincirinde satıcıya tahsilat garantisi, alıcıya ise 18 aya kadar vadeli ödeme esnekliği getirdiklerini kaydeden Özdemir, "Asıl olarak alacağın vadelendirilmesi ve garanti edilmesini sağlıyoruz" dedi. Halkbank'ın pandemi döneminde de üreticinin, istihdam oluşturan ticaret erbabının ve esnafın yanında olmaya devam ettiğini söyleyen Özdemir, "Antalya Ticaret Borsası üyelerine tedarikçi finansmanı kapsamında ciddi avantajlar sağlıyoruz. Borsa yönetimine ilgilerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA