Atık kumaşlar Ağrılı kızların elinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika

Ağrı'da lise öğrencileri, evlerinden getirdikleri ve komşularından topladıkları atık kumaşları, okulun atölyesinde yeni giysilere dönüştürüyor.

Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarımı Teknolojisi Bölümü'ndeki kız öğrenciler, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne destek oluyor.

Giysileri tasarladıktan sonra, topladıkları atık kumaş ve materyallerle okuldaki dikiş makinesinin başına geçen öğrenciler, birbirinden güzel etek, gömlek ve pantolonlar üretiyor. Arta kalan malzemeleri de değerlendiren öğrenciler, bunlarla köy çocukları için oyuncak hazırlıyor.

Öğrenciler, atık kumaşların yanı sıra okul yönetimi tarafından sağlanan malzeme desteğiyle, genç yaşta meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmakta zorluk çekmeyeceğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi'ni kentte hayata geçirdikleri çalışmalarla desteklediklerini ifade eden Tekin, "Bu okulumuzda öğrencilerimiz, ellerindeki atık malzemelerle güzel elbiseler, çocuklar için de oyuncaklar üretiyor. Aynı zamanda bu ürünleri kendileri de giyiyor. Diktikleri elbiseleri onların üzerinde görünce daha da mutlu oldum." dedi.

Tekin, okulda dikilen bazı kıyafetler ile oyuncakların, köy çocuklarına gönderildiğini dile getirdi.

Mezun olduktan sonra işlerini kurabilecekler

Ağrı Valisi Süleyman Elban öncülüğünde kentin tekstil merkezi olma yolunda ilerlediğine işaret eden Tekin, "Ağrı, özellikle son dönemlerde tekstil firmaları açısından cazip hale gelmeye başlayan bir yer. Öğrenciler mezun olduktan sonra kendi işlerini kurabilir. Buradaki tekstil firmalarımızın ihtiyacı olan elemanlar da buradan karşılanacak." diye konuştu.

Öğrencilerden Şevval Arslan ise ilk olarak dikecekleri giysilerin tasarımını çizdiklerini anlattı.

Daha sonra topladıkları atık malzemelerle dikiş makinesinin başına geçtiklerini belirten Arslan, bu şekilde hem uygun maliyete elbise sahibi olduklarını hem de meslek öğrendiklerini kaydetti.

Fatma Doğan da daha önce eline iğne bile almadığını, şimdi ise birbirinden güzel elbiseler dikmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.