Son Dakika Haberleri: Atık Sergisi Renkli Görüntüler Ortaya Çıkardı

Atık Sergisi Renkli Görüntüler Ortaya Çıkardı

16 dakika önce

İZMİR'de, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 150 okulun katılımıyla geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan çalışmalar, 'Atma Dönüştür' adı altında sergilendi.

Atık Sergisi Renkli Görüntüler Ortaya Çıkardı, System.String[]
İZMİR'de, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 150 okulun katılımıyla geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan çalışmalar, 'Atma Dönüştür' adı altında sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, İzmir Valiliği tarafından başlatılan ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir Çevre ve Şehircilik Müdrürlüğü tarafından yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 'Atma Dönüştür' adı altında sergi düzenlendi. Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki sergide, İzmir ve ilçelerinden 150 okulun çalışmalarına yer verildi. Öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, atık oluşumunu azaltmak, kaynakların verimli yönetimi ve çevre kirliliği konularında farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan proje kapsamında sergilenen çalışmaların hepsinin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından cam, şişe, kağıt gibi geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığı belirtildi. Serginin açılışına İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Selime Şentürk Doğramacı, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Tahir Büdün, İzmir Çevre Yönetimi Şube Müdürü Kemal Kılıç, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Açıış öncesinde, anaokulu, ilkokul ve lise öğrencilerinin proje kapsamında tamamı geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan kıyafetlerle sunduğu defile ilgi çekti.

Sergi açılışının kurdelesini çocuklarla beraber kesen İzmir İl Milli Eğitim Müdüru Ömer Yahşi, İzmir'de proje kapsamında yaklaşık 7 bine yakın öğretmenimize bu konuda eğitim verildi. Anaokulundan liseye kadar 10 binin üstünde öğrencinin yapmış olduğu çalışmaları burada sergiliyoruz. Hem farkındalık hem de bir bilinç oluşturuyoruz" dedi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:19 Kaynak: DHA

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