ATIKLARINI KONTEYNER YERİNE YERE DÖKTÜ, O ANLAR KAMERADA

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetinin kasasındaki çöpleri önündeki konteyner yerine yere boşaltan bir kişi belediye ekipleri tarafından güvenlik kameralarından tespit edildi. Görüntülerden o kişiye ulaşan belediye ekipleri, döktüğü çöpleri toplamasını sağladı. Belediye, yaşananları sosyal medya hesabından da duyurdu.

Konacık Mahallesi'nde kapalı kasa kamyonetle gelen bir kişi, kameralar tarafından görüntülendiğinden habersiz atıklarını önündeki çöp konteynerleri yerine yere boşalttı. Ardından fırça ile kamyonetinin içindeki kalan atıkları da yere süpürüp, bölgeden ayrıldı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerden çöplerini konteyner yerine yere atan kişi tespit edip, kendisine uyardı. Bunun üzerine o kişi tekrar gelip, döktüğü çöpleri toplayıp, tekrar kamyonetine yükledi. O anlar da güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Bodurum Belediyesi sosyal medya hesabından, Bodrum'a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz. Yarımadamızın dört bir yanına yerleştirdiğimiz kameralar ile çevreye zarar verdiğini tespit ettiğimiz şahıslara olay anında müdahale ederek, atıklarını kendilerine toplatıyor ve yasal işlem uyguluyoruz paylaşımında bulundu.