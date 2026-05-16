Atlanta’da yolcusu olmayan otonom araçlar mahalleyi istila etti

ABD’nin Atlanta kentinde onlarca boş Waymo otonom aracının bir mahallede saatler boyunca aynı bölgede dolaşması dikkat çekti. Mahalle sakinlerinin kaydettiği görüntülerde, sürücüsüz araçların çıkmaz sokak etrafında sürekli tur attığı görüldü.

YAKLAŞIK 50 ARAÇ AYNI BÖLGEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özellikle Buckhead bölgesindeki Battleview Drive çevresinde yaşanan olayda, bazı mahalle sakinleri sabah saatlerinde yaklaşık 50 Waymo aracının peş peşe aynı güzergâhtan geçtiğini söyledi. Görüntülerde araçların bazen yön bulmakta zorlandığı, bazılarının ise aynı noktada dönüp durduğu görüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ BARİYER KOYDU

New York Post'un haberine göre mahalle sakinleri, araçların geçişini engellemek amacıyla sokağa bariyer ve yavaşlama tabelaları yerleştirdi. Ancak bu kez bazı Waymo araçlarının yön değiştiremeyip bölgede sıkıştığı belirtildi. Bir mahalle sakini, aynı anda sekiz aracın dönüş yapmaya çalışırken kilitlendiğini söyledi.

“ALGORİTMİK YÖNLENDİRME" ŞÜPHESİ

Olayın neden yaşandığı henüz netlik kazanmazken, ilk değerlendirmelerde araçların navigasyon ve yönlendirme algoritmalarındaki bir hata nedeniyle aynı rotaya yönlendirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Waymo ise yaptığı açıklamada “yönlendirme davranışının düzeltildiğini” ve konunun incelendiğini duyurdu.

GÜVENLİK TARTIŞMASI BAŞLADI

Yaşanan olay sonrası bölgede yaşayan aileler, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından durumun güvenlik riski oluşturduğunu savundu. Bazı mahalle sakinleri ise sürücüsüz araçların mahalleyi adeta “bekleme alanı” gibi kullandığını öne sürdü.