Atlanta’da yolcusu olmayan otonom araçlar mahalleyi istila etti

16.05.2026 22:52
ABD’nin Atlanta kentinde onlarca boş otonom aracın saatlerce aynı mahallede tur atması panik yarattı. Yaklaşık 50 sürücüsüz aracın bir çıkmaz sokakta kilitlendiğini gören mahalle sakinleri, yolları bariyerlerle kapattı. Navigasyon algoritmasındaki bir hata nedeniyle yaşandığı tahmin edilen ve güvenlik tartışmalarını başlatan olay sonrası şirket, yönlendirme yazılımındaki sorunun giderildiğini duyurdu.

ABD’nin Atlanta kentinde onlarca boş Waymo otonom aracının bir mahallede saatler boyunca aynı bölgede dolaşması dikkat çekti. Mahalle sakinlerinin kaydettiği görüntülerde, sürücüsüz araçların çıkmaz sokak etrafında sürekli tur attığı görüldü.

YAKLAŞIK 50 ARAÇ AYNI BÖLGEDE GÖRÜNTÜLENDİ

Özellikle Buckhead bölgesindeki Battleview Drive çevresinde yaşanan olayda, bazı mahalle sakinleri sabah saatlerinde yaklaşık 50 Waymo aracının peş peşe aynı güzergâhtan geçtiğini söyledi. Görüntülerde araçların bazen yön bulmakta zorlandığı, bazılarının ise aynı noktada dönüp durduğu görüldü.

MAHALLE SAKİNLERİ BARİYER KOYDU 

New York Post'un haberine göre mahalle sakinleri, araçların geçişini engellemek amacıyla sokağa bariyer ve yavaşlama tabelaları yerleştirdi. Ancak bu kez bazı Waymo araçlarının yön değiştiremeyip bölgede sıkıştığı belirtildi. Bir mahalle sakini, aynı anda sekiz aracın dönüş yapmaya çalışırken kilitlendiğini söyledi.

“ALGORİTMİK YÖNLENDİRME" ŞÜPHESİ 

Olayın neden yaşandığı henüz netlik kazanmazken, ilk değerlendirmelerde araçların navigasyon ve yönlendirme algoritmalarındaki bir hata nedeniyle aynı rotaya yönlendirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Waymo ise yaptığı açıklamada “yönlendirme davranışının düzeltildiğini” ve konunun incelendiğini duyurdu.

GÜVENLİK TARTIŞMASI BAŞLADI 

Yaşanan olay sonrası bölgede yaşayan aileler, özellikle çocuklar ve evcil hayvanlar açısından durumun güvenlik riski oluşturduğunu savundu. Bazı mahalle sakinleri ise sürücüsüz araçların mahalleyi adeta “bekleme alanı” gibi kullandığını öne sürdü.

    Yorumlar (1)

  Ekber SATIR:
    İşte zenginliğin refahın sonu o yüzden şükredin azla yetinin kanaatkar yaşayın ... yoksa arabalar gelir mahalleyi basar böyle
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
