Atletizmde 2020 yılında 69 Türkiye rekoru - Son Dakika

Atletizmde 2020 yılında 69 Türkiye rekoru

30.12.2020 18:51
Atletizmde 2020 yılında 69 Türkiye rekoru, System.String[]

Atletizmde 2020 sezonunda 69 Türkiye rekoru kırıldı.

Atletizmde 2020 sezonunda 69 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid) salgını gölgesinde geçen 2020 sezonu, başarılı sonuçlarla kapandı.

İstanbul'da geçen hafta düzenlenen salon deneme müsabakalarıyla noktalanan sezonda, yıl boyunca 69 Türkiye rekoru kırıldı, 4 rekor da egale edildi.

En fazla rekor kıran isim,büyükler ve 23 yaş altında kırdığı 14 rekorla Mikdat Sevler oldu. Salih Korkmaz, Ersu Şaşma, Umut Uysal, Tuğba Danışmaz, Simay Özçiftçi, İlkay Aydemir dörtten fazla rekora imza attı. Berke Akçam, Sinan Ören ve Meryem Bekmez ise 2020'de 3 rekor kırdı.

Olimpiyat kotası 14'e ulaştı

Milli atletler, 2020 yılında katıldıkları Balkan şampiyonalarında 123 madalya kazandı. Türkiye böylece Balkan Atletizm Birliğine üye 21 ülke arasında yılı en fazla madalyayla kapatan ülke oldu.

Olimpiyat kotası süreci 5 Nisan ile 30 Kasım tarihleri arasında dondurulduğu için sezon içinde Tokyo 2020 vizesi alan atlet sayısı sınırlı kaldı.

Eşref Apak, 5. kez olimpiyat kotası alarak Türk spor tarihine geçti. Maratonda da Yavuz Ağralı, adını şubat ayında Tokyo 2020 listesine yazdırdı. Böylece atletizmde Türkiye'nin kota sayısı 14'e ulaştı.

Ekim ayında yapılan Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'nda Türkiye, tarihindeki en iyi sonuçları elde etti. Yasemin Can, Türkiye rekoru kırarak dünya yedincisi olurken, Kadın Milli Takımı 6. sırayı aldı.

Geride kalan sezonda Süper Lig, 20 Yaş Altı Ligi, 18 Yaş Altı Ligi ve Bölgesel Kros Ligi yarışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlayan Türkiye Atletizm Federasyonu, bireysel şampiyonaları da 18 yaş altı dışında gerçekleştirdi.

Başkan Çintimar: "Atletizm için de kolay bir yıl olmadı"

Sezonu değerlendiren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, dünya için zorlu geçen bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

"Atletizm için de kolay bir yıl olmadı." şeklinde görüş belirten Çintimar, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar dahil birçok organizasyon ertelendi. Ama bu koşullarda çocuklarımızın heveslerini yitirmemesi, isteklerini kaybetmemesi için çok özenli davrandık. Yurt içinde ve Balkanlar'da tüm hedef yarışmalarımızı tamamladık. Atletlerimiz de gösterdikleri performanslarla bizleri mahcup etmediler. Kırılan rekor sayısının yüksekliği de bunun en güzel kanıtı. Bütün süreç boyunca bizi her daim destekleyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik, ana sponsorumuz Turkcell, atletizm kulüplerimiz, antrenörlerimiz, yönetim kurulu ve diğer kurullarımız, federasyon çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Olimpiyat, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizmde 2020 yılında 69 Türkiye rekoru - Son Dakika Spor


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