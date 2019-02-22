Son Dakika Haberleri: Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu Mücadelesi Başladı

Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu Mücadelesi Başladı

1 saat önce

Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara'da başladı.

Atlı Cirit Ligi'nde C Grubu Mücadelesi Başladı, System.String[]
Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara'da başladı.

Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'ndaki organizasyonun ilk gününde 2 müsabaka yapıldı.

Günün ilk maçında Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 30,5-19 mağlup etti.

İkinci karşılaşmada ise Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü'nü 16,5-10,5 yendi.

Organizasyonda yarın Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü-Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü-Sivasspor Atlı Cirit Spor Kulübü müsabakaları yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:18 Kaynak: AA

Ankara, Uşak, Spor
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