ATM'de unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de oturan Ebru Arslan (26), pazar alışverişine gitmeden önce uğradığı özel bir bankanın ATM'sinde yarıda kalan para yatırma işleminden dolayı 10 bin lira buldu. Polisi arayıp kart ve paraları teslim eden Arslan, "Polis ekipleri paranın sahibine ulaştılar. Şu anda da parayı sahibin teslim ettik. Aslında herkesin yapması gereken bir şeydi, artı bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

Eskişehir'de yaşayan evli Ebru Arslan, pazar alışverişi için arkadaşıyla birlikte evinden çıktı. Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde özel bir bankanın ATM'sine para çekmek için giden Arslan, para yatırma işleminin yarıda kaldığını gördü. İşlemi iptal ederek para çekmek isteyen Arslan'a ATM, 10 bin lira verdi. Banka kartı ve 10 bin lira parayı alan Ebru Arslan, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, Arslan ile birlikte Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Burada yapılan incelemenin ardından kart ve 10 bin lira paranın Bilecik'te devlet memuru olan M.Y.'ya ait olduğu belirlendi.