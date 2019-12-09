Son Dakika Haberleri: ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Aydın'da 74 kişinin kredi kartını kopyalayarak hesaplarından 135 bin lira çektikleri iddia edilen 4 şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı.

ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Aydın'da 74 kişinin kredi kartını kopyalayarak hesaplarından 135 bin lira çektikleri iddia edilen 4 şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından habersizce para çekildiğini belirten iki kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mağdurların kullandığı ATM'yi kontrol eden ekipler, kart kopyalama cihazı yerleştirildiğini belirledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kopyalanan kartların İzmir ve Denizli'deki ATM'lerde kullanıldığını tespit etti ve şüphelilerin Afyonkarahisar'da olduğu bilgisine ulaştı.

Afyonkarahisar'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.Y, M.Y, A.A. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Zanlılardan S.Y'nin çeşitli suçlardan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, benzer suçtan yakalandığı Konya'da sivil polis aracıyla kaçan şüpheli olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin aynı yöntemle kopyaladıkları kartlarla 74 kişinin hesabından 135 bin lira çektikleri öne sürüldü.

Aydın'a getirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aydın, Afyon, ATM, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydınlı iki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu
"Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:00:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirdikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]