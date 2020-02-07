ATO Başkanı Baran: "İçinde ticaretin olduğu her alanda varız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran: 'İçinde ticaretin olduğu her alanda varız' - Son Dakika Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "İçinde ticaretin olduğu her alanda varız"

6 saat önce

Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmasının ardından Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO Başkanı Baran:

Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmasının ardından Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.


Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde, 115 adadan oluşan Seyşeller'in turizm ağırlıklı ekonomisi nedeniyle genel ithalatçı bir ülke durumunda olduğunu belirterek, Türkiye ile hali hazırda devam eden taze meyve sebze ithalatına dayalı dış ticaret ilişkisini, gıda ağırlıklı olmak üzere diğer sektörlerde de geliştirmek istediklerini söyledi. Seyşeller hakkında bilgi veren Büyükelçi Radegonde ülke ekonomisinin yüzde 45'ini turizmin oluşturduğunu söyledi. Balıkçılık ve offshore bankacılığın ekonomide ağırlığının olduğunu kaydeden Radegonde, Seyşellerin turizm başta olmak üzere tüm sektörlerde yatırıma açık bir ülke olduğuna dikkat çekti. Ankara Ticaret Odası'nı Seyşeller'e davet eden Radegonde, "Yatırım açısından başta turizm olmak üzere diğer birçok sektörde potansiyel var. Bu yüzden ticaret odalarının bir araya gelerek bunu değerlendirmesini çok önemli buluyorum" dedi.


ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında, Türkiye'nin Seyşeller'le 2018 yılında 17 milyon dolar olan ticaret hacminin, 2019 yılı sonunda yaklaşık 25 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Büyükelçi Radegonde'nin, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Nisan ayında gerçekleştirilecek "Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi"ni hatırlatması üzerine Baran, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için bu zirvenin önemli bir zemin olabileceğini kaydetti. Büyükelçi'nin Seyşeller'le ticaretin geliştirilmesi konusundaki sözlerine dikkat çeken Baran, "İçinde ticaretin olduğu her alanda varız. Hali hazırdaki ticaret rakamları bizi mutlu etmiyor. Bu rakamları en kısa sürede yükseltebiliriz" dedi. Baran, konuşmasında Ankara ekonomisi hakkında detaylı bilgi verdi.


Seyşeller Büyükelçisi Louis Sylvestre Radegonde'nin ATO Başkanı Baran'ı ziyaretine Seyşeller Fahri Konsolosu Mehmet Selvi ve ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş eşlik etti. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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