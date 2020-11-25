ATSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplantıyı online yaptıklarını söyledi.

Dünyadaki aşı çalışmalarının olumlu sonuç alınmasından mutlu olduklarını anlatan Çetin, aşının hızının ve etkinliğinin de gelecek yılın ekonomisini ve turizmini belirleyecek önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

Çetin, aşı uygulamasının başarılı sonuç vermesi halinde gelecek yıl turizmin ve ekonomi daha iyiye gideceğini bildirdi.

Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ'daki başarısını kutlayan Çetin, "Azerbaycan işgal altındaki toprağını bir ölçüde kurtarmıştır. Türkiye de doğru bir politikayla Rusya ile işbirliği yaparak Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanında olmuştur. Nahcivan üzerinden Türkiye ve Azerbaycan arasında kalıcı bir hat açılması da önemli bir konudur. Böylece Azerbaycan ile birliğimiz daha güçlü olacaktır." diye konuştu.

Yabancı heyetlerle de görüşmeler yaptıklarını anımsatan Çetin, Latin Amerika Sanal Ticaret Heyeti organizasyonu gerçekleştirdiklerini, 11 üyenin 8 Latin Amerika ülkesinden 120 firmayla görüşme yaptığını dile getirdi.

Kent tarihçisi yazar Hüseyin Çimrin'in üç yeni kitabının basımını da yaptıklarını anlatan Çetin, Antalya'nın kültür hafızasını oluşturmaya çalıştıklarıın dile getirdi.

Salgın sürecindeki kararların bütün kurumların katılımıyla alınması gerektiğine dikkati çeken Çetin, iş yerlerine nakdi, hibe desteği yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ümit verdiğini belirten Çetin, "Merkez Bankası geçen hafta faizlerde sadeleşmeye gitmiştir. Fonlama maliyeti zaten 14.80'di, 15'e çıkarmıştır. Bu adım bile güven artırıcı bir etki yapmıştır, ama önemli olan bu adımların sürdürülmesidir. Cumhurbaşkanının açıkladığı reformlar da somutlaşırsa güven artışı gelecektir." ifadesini kullandı.