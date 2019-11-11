Atsushi Miyazaki'nin ismi Edremit'te yaşatılacak

Van'da yaşanan depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin ismi, Edremit Belediye Meclisince koruparka verilmesi kararlaştırıldı.



9 Kasım 2011'de meydana gelen ikinci depremde, konakladığı bir otelin enkazında kalarak hayatını kaybeden Dr. Atsushi Miyazaki'nin ismi, Edremit'te koruparkta yaşatılacak. Edremit Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan ve ismi 'Bölge Hastanesi Parkı' olarak kullanılan parkın isminin değiştirilerek, yerine Dr. Atsushi Miyazaki'nin isminin verilmesi yönünde karar alındı. Dr. Atsushi Miyazaki'nin insan sevgisi karşısında yaşanan depremde vatandaşlara yardım etmek için canını feda ettiğinin belirtildiği kararda, isminin Edremit'te yaşatılması ile kendisine olan vefa ve minnet borcunun bir nebzede olsa yerine getirilmeye çalışılacağı belirtildi.



Okunan kararın ardından meclis oylamasına sunulması ve oy birliği ile kabul edilmesiyle birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan 'Bölge Hastanesi Parkı'nın isminin Dr. Atsushi Miyazaki Parkı olarak değiştirilmesi karara bağlandı. - VAN