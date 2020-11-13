Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a - Son Dakika

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a

13.11.2020 11:29
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a, System.String[]

KORONAVİRÜSE yönelik Çin'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmalarına, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlandı.

KORONAVİRÜSE yönelik Çin'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmalarına, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlandı. İlk aşı uygulaması, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının Faz 1 ve Faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından Faz 3 çalışmaları kapsamında farklı ülkelerde ve Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde aşı uygulamalarının başladığını açıkladı.

Virüsü tedavi edici bir ilaç bulunamayınca tüm dünyanın umudunu aşıya bağladığını dile getiren Özkan, "Birkaç çeşit aşı var. Dünyada Faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen birkaç firmanın aşısı gündemde. Biz de AÜ olarak Çin'in Faz 3 aşısına girmeyi uygun bulduk. Bugün ilk denemelerini yapacağız. Aşı güvenli şekilde sonuçlanır ve dünya kurtulur. Ama anladığımız kadarıyla ya korona olacağız ya aşı. İnşallah aşı ile kurtulacağız" diye konuştu.Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Özge Turhan koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında aşının, sağlık çalışanları başta olmak üzere katılmak isteyen gönüllülere uygulanacağını kaydetti. Özkan, Faz 3 çalışmaları kapsamında 14 gün ara ile iki doz uygulandığını, Faz 1 ve Faz 2'den elde edilen veriler doğrultusunda ilk ay içinde aşılamanın antikor gelişimi sağlayarak başarılı sonuç verdiğini dile getirdi. Rektör Özkan, "Faz 3 çalışması hem üretilen aşıya erken ulaşım açısından bir avantaj sağlamakta hem de bilimsel katkıları nedeni ile üretim onayı için gerekli sürecin hızlanmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda Akdeniz Üniversitesi olarak Covid-19 pandemisine karşı yürütülen aşı çalışmalarının içerisinde yer almaktan gurur ve onur duymaktayız" dedi.BAŞHEKİM TERZİOĞLU:  GÖNÜLLÜLÜK USULÜYLE YAPILIYORAkdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu ise dünyada Faz 3 aşamasına gelen ve uygulamada olan aşılar olduğunu açıkladı. Türkiye'de de birkaç aşı olduğunu aktaran Prof. Dr. Terzioğlu, "Bunlardan biri inaktive olan ve Çin tarafından üretilen aşı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde aşı çalışması yürütülüyor. Türkiye'de 20'ye yakın merkez var, o merkezlerden biri Akdeniz Üniversitesi oldu. Çift kör placebo kontrollü aşı olarak Faz 3 çalışması yapılıyor. Sonuçları da başarılı olursa ruhsatlanıp herkese yapılacak. Gönüllülük usulüyle yapılıyor" diye konuştu.Akdeniz Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ise aşı çalışmasına Rektör Özkan'ın katılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Akdeniz Üniversitesi olarak aşı çalışmasına girmekten mutluyuz. İlk aşıyı Rektör Özkan kendisi oldu. 23 merkezde 1000 doz aşıya ulaşıldı. Ciddi bir yan etki yok, güvenli görünüyor. Hastanemize 350 aşı geldi" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a

Çin Halk Cumhuriyeti, Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a - Son Dakika


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