Son Dakika Haberleri: AUTOBEST 2020'de finalistler açıklandı
Son Dakika Otomobil AUTOBEST 2020'de finalistler açıklandı

AUTOBEST 2020'de finalistler açıklandı

1 saat önce

Dünyanın saygın ödülleri arasında yer alan AUTOBEST’de bu yıl finale yükselen modeller açıklandı.

AUTOBEST 2020'de finalistler açıklandı, System.String[]

Dünyanın saygın ödülleri arasında yer alan AUTOBEST'de bu yıl finale yükselen modeller açıklandı.



Avrupa'nın 31 farklı ülkesinden gazetecilerden oluşan jüri, otomotiv dünyasının en seçkin ödüllerinden biri olan AUTOBEST için yeni modelleri test ediyor. Kazanan otomobil ise "Best Buy Car of Europe 2020" olarak ödüllendiriliyor.


Zorlu bir değerlendirme sürecinden sonra finale yükselen modeller Nissan Juke, Opel Corsa, Peugeot 208, Renault Clio ve Skoda Kamiq oldu.


Uzmanlar araçları; fiyat, servis ağı, yedek parça bulunabilirliği ve kullanım esnekliği dışında aynı zamanda tasarım ve yeni teknolojiler olmak üzere farklı kategorilerde değerlendiriyor. Tüm bu kriterlere göre seçilen AUTOBEST galibi böylece Avrupalı müşterilerin çoğu için en iyi model olarak öne çıkıyor.


Best Buy, Avrupa, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:39 
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