Automotıve Meetings – Bursa'nın lansmanı yapıldı…

Bursa OSB Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, Uludağ İhracatçılar Birliği (UİB) Koordinatör Başkanı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan ile ilgili kurum yöneticileri basın mensuplarıyla bir araya gelerek, etkinlik hakkında bilgilendirmelerde bulundular.

Sektörün devleri Bursa'da buluşacak

Toplantıda bir açılış konuşması yapan Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, iki yıl önce düzenlenen Automotive Meetings – Bursa etkinliğinin Avrupa'da ilk olarak Bursa'da düzenlendiğini söyledi.Durmaz, "Bu önemli etkinliğin ilkinde 28 ülkeden 120'nin üzerinde yabancı ve ülkemizden de 100'e yakın firma temsilcisini Bursamızda buluşturmuştuk. Bu yılki etkinliğimize de 28 ülkeden 120 yabancı, sektörün dev firmaları onay verdi. Türkiye'den de 100 civarında üretici firmamızın katılımı olacak. 12 Kasım'a kadar daha fazla katılımcıya ulaşma arzusundayız. Türkiye'nin ilk Organize Sanayi Bölgesi olan ve bugüne kadar pek çok ilklere imza atan Bursa OSB olarak, Bursa ve Türkiye'nin ticaretini geliştirerek, sektöre faydalı olmak arzusundayız" dedi.

"Türkiye tüm dünyaya ihracat yapacak kapasiteye sahip"

Otomotivin başkenti olan Bursa'da böyle önemli bir etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade eden UİB Koordinatör Başkanı ve OİB Başkanı Baran Çelik de, "Otomotiv endüstrimiz 2018 yılı itibariyle 31,6 milyar USD'lik ihracat rakamına ulaşmış durumdadır ve 2019 yılında bir kez daha 30 milyar USD'nin üzerinde bir ihracata imza atacağımızı öngörüyoruz. Gerçekleştirdiği ihracatla 13 yıldır Türkiye'nin lokomotifi olan endüstrimiz, Avrupa'nın ikinci büyük ticari araç üreticisi olmasının yanı sıra, dünyanın 15.Avrupa'nın ise 5. Büyük motorlu araç üreticisi konumunda yer almaktadır. Türkiye'deki otomotiv ana sanayi ve tedarik endüstrisi yüksek üretim kalitesi ile tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasiteye sahiptir. Günümüzde dünya otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşümden geçmektedir. Ülkemizin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisinin dünyada yaşanan bu dönüşümden uzak kalması düşünülemez. Bu nedenle bu tarz sektörel etkinliklerin çok önemli olduğunuz düşünüyor ve bu yıl 2.si düzenlenecek Automotive Meetings etkinliğine OİB olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"Bursa'nın tanıtımı için önemli olacak"

OSB Yönetimlerinin görevinin bölgelere iyi bir altyapı sağlamanın yanı sıra, bölgedeki firmaların ticaretine katkı sağlamak da olduğunu belirten BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ise, Automotive Meetings – Bursa etkinliğinin üç konuda firmalara büyük faydalar sağlayacağını dile getirdi. Çağan, "Bu etkinlikle, fuara katılan firma temsilcileri, birebir ilişki kurma fırsatı yakalayarak, yeni iş imkanları bulabilirler. Sektörde lider konumda olan firmaların sunumlarıyla, otomotivde yaşanan son gelişmeleri birinci elden öğrenme fırsatı yakalayabilirler ve bu etkinlik Bursa'nın tanıtımı için de oldukça önemli olacaktır" şeklinde konuştu.

"İlklerin şehri Bursa"

Bu önemli etkinliğe Bursa'nın ev sahipliği yapmasının ve bu organizasyon için sanayicilerin bir araya gelmesinin, Bursa için büyük bir kazanım olduğuna dikkat çeken BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de, şu ifadeleri kullandı; "Bursa, Türkiye'de önemli ilklere imza atan bir şehir. Bu anlamda gerçekleştirilecek olan organizasyonu oldukça önemsiyoruz. BEBKA olarak, bölgemizde Ar – Ge sürecini tamamlamış 125'i aşkın firmaya, TÜBİTAK – MAM'la birlikte gerçekleştirdiğimiz işbirliği çalışmamız oldu. Firmalarımızın gelişen teknolojiye ayak uydurması ve ileri teknoloji üretime yönelmesi için elimizden gelen destekleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra Bursa'nın önemli paydaşlarıyla birlikte, mesleki eğitimin iyileştirilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Toplantının sonunda Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, UİB Koordinatör Başkanı ve OİB Başkanı Baran Çelik, BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.