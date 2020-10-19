Av köpeklerinin gönüllü eğitmeni - Son Dakika

AYDIN'ın Köşk ilçesinde küçük yaşlarda avcılığa merak salan Yaşar Akkaya (46), köpek sevgisi sayesinde gönüllü av köpeği eğitmeni oldu. 13 yıldır eğitmenlik yapan Akkaya, "Yaptığım işi çok seviyorum. Günün belirli saatlerini doğada onlarla geçirmekten büyük zevk alıyorum" dedi.

Köşk ilçesinin kırsal Kızılcayer Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yaşar Akkaya, 17 yaşlarında av köpekleri ile avlanmaya başladı. Uzun yıllar av sporu ile uğraşan Akkaya, 13 yıl önce çok sevdiği köpeklere gönüllü eğitmenlik yapmaya başladı. Akkaya'nın 2 dönümlük arazisinde, barınakta beslediği ve eğittiği anavatanları İngiltere, Fransa ve Almanya olan Pointer, Setter, Breton, Kurzhaar, Drahthaar ve Brakı cinsi çok sayıda av köpeği bulunuyor. Gününün yarısını köpeklere ayıran Akkaya, avcılık yapan arkadaşlarının köpeklerine de gönüllü olarak eğitim veriyor. Yaklaşık 2 ay süren eğitimde, köpeğin arazi taraması ve sahibine itaati, araziyi doldurarak gezmesi gibi avda gerekli olan eğitimler veriliyor. Yıllardan beri hayvanlarla iç içe yaşadığını belirten Akkaya, onları çok sevdiğini ve onlarla birlikte olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

'2 AYDA AVLANMAYI VE SAHİBİNE İTAATI ÖĞRENİYORLAR'Av köpeklerinin adeta öğretmenliğini yaparak onları doğayla tanıştıran Yaşar Akkaya, "13 yıldan beri hobi amaçlı av köpekleri eğitmenliği yapıyorum. Severek yapıyorum, çok sevdiğim bir iş. Köpekler, 6 aylıkken av eğitimi vermeye başlıyoruz. 45 gün ile 2 ay arasında av altyapısını alarak eğitimi tamamlanıyor. Genç yaşlardan beri zaten avcılık yapıyorum. Hem avcılık yapıyoruz hem de köpek eğitiyoruz. Aynı zamanda yarışmalara katılıyorum. Bölgesel ve Türkiye genelinde çok sayıda yarışmaya katıldım ve dereceler aldım. Eğitimde ilk etapta kuşu uyandırma dediğimiz eğitim vererek kuşlara karşı köpeklerin tepkisini ölçüyoruz. Daha sonra koku alabilmesi için burnunu kullanmasını öğretiyoruz" dedi.13 yıldan beri sürekli köpekleriyle yaşadığını belirten Akkaya, "Hayvanlarla sağlık ve huzur içinde yaşıyoruz" diye konuştu.'KÖPEKLERİ ÇOK SEVİYORUM'

Sanayide oto lastik işiyle uğraşan Ayhan Aybek (45) ise, "30 yıllık profesyonel avcıyım. 13 yaşından beri bu işi zevk alarak yapıyorum. Köpekleri çok seviyorum. Hayvanları sevdikçe insanlardan soğursun ya biz işte aynen onu yaşıyoruz. Bizim yaşam tarzımızda buna benziyor. Doğayı ve köpek eğitimi seviyoruz. Son 5 yıldan beri de Yaşar Akkaya ile beraber av köpeği mera yarışmalarına merak saldık. Bunu Türkiye dışına taşımak istiyoruz. Türkiye'nin en iyi kanlarına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Gelecek nesillere de bu köpek sevgisini aşılamayı düşünüyoruz" dedi.