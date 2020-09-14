AVCILAR'DA 10 BİLGİSAYARI 2 DAKİKADA BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

AVCILAR'DA 10 BİLGİSAYARI 2 DAKİKADA BÖYLE ÇALDILAR

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'daki bir emlak ofisine gece geç saatlerde gelen 3 kişi kapıyı zorlayarak içeri girdikten sonra, 2 dakika içerisinde 10 bilgisayarı alarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık, Tahtakale Mahallesi'ndeki Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi üzerinde bulunan emlak ofisinde geçen hafta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasının değişik açılardan saniye saniye görüntülediği olayda bir otomobil ile emlak bürosuna gelen 3 şüpheli, bir süre araç içerisinde bekledikten sonra dışarı çıkarak emlak bürosunun kilidini birkaç saniye içerisinde açtı. Şüpheliler içeriye girerek, bir bölümü dolaplarda saklanan 10 dizüstü bilgisayarı 2 dakikadan az süre içerisinde alarak, yükledikleri otomobille kaçtılar. Başakşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayabilmek için soruşturmaya başladı.