Avcılar'da Başkan Adayı Ulusoy, Malatyalılarla Buluştu
45 dakika önce
Avcılar'da Başkan Adayı Ulusoy, Malatyalılarla buluştuİSTANBUL - AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Malatyalı vatandaşlar ile bulaşarak projelerini anlattı.
Avcılar
'da Başkan Adayı Ulusoy, Malatyalılarla buluştu
İSTANBUL - AK Parti
Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy
, Malatyalı vatandaşlar ile bulaşarak projelerini anlattı.
Avcılar'da yaklaşık 2 bin Malatyalı vatandaş bir araya geldi. Deniz Köşkler Mahallesi'nde düzenlenen programa AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç
ve çok sayıda davetli katıldı. Programda kürsüye çıkan Ulusoy, vatandaşlara projelerinden bahsetti. Ulusoy, Malatyalı vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında, "Projelerimizi yaparken 'Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü' dedik. Hem insan olarak hem yine sokaktaki sevgili dostlarımız kedilerimiz için ayrı köpeklerimiz için ayrı ayrı projeler hazırladık. Bitkilerde yaşayacak dedik Botanik Park projeleri hazırladık. İlimle bilimle yoğrulacağız buna mukabil projeler hazırladık. Eğitim, çocuk üniversitesi dedik gelecek eğitimde yine buna mukabil muhteşem projeler hazırladık. İnşallah, sporda da turizmde, kültürde, sanatta ve sağlıkta da marka bir kent olmak için şafak son 3 gün diyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:30 Kaynak: İHA
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