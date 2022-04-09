Avcılar'da bir baba, sahipsiz köpeklerin oğluna saldırısını son anda engelledi - Son Dakika
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Avcılar'da bir baba, sahipsiz köpeklerin oğluna saldırısını son anda engelledi

09.04.2022 15:56
Avcılar'da bir baba, sahipsiz köpeklerin oğluna saldırısını son anda engelledi

İstanbul Avcılar'da bir baba, okul servisi bekleyen oğlunu 4 köpeğin saldırısından son anda kurtardı.

İstanbul Avcılar'da bir baba, okul servisi bekleyen oğlunu 4 köpeğin saldırısından son anda kurtardı.

Alınan bilgiye göre, 7 Nisan'da Tahtakale Mahallesi'ndeki evlerinin önünde okul servisini bekleyen 8 yaşındaki Ömer Karadağ'ın yanına gelen sahipsiz 4 köpek, bir anda havlamaya başladı.

Bu sırada oğlunu servise bindirmek için yanında bulunan babası Aziz Karadağ, bağırarak ve tekmelerle köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Saldırı sırasında büyük korku yaşayan çocuk, babasının arkasına saklandı.

Olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ömer Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birden üzerine gelen köpekleri görünce çok korktuğunu dile getirdi. Babasının tekme atması üzerine köpeklerin kaçtığını anlatan Ömer Karadağ, mahalleye taşındıklarından beri köpeklerin kendisine ilk kez saldırdığını söyledi.

Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever de mahallelerinde çok sayıda sahipsiz köpek olduğuna dikkati çekti. Köpek sayısının her geçen gün arttığını belirten Vatansever, "Çocuğu ısırmadı evet ama korkutup çocuğa araç çarpmasına neden olabilirlerdi. Köpekler de bu durumdan çok zarar görüyor. Sağlıklı köpek çok az." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da bir baba, sahipsiz köpeklerin oğluna saldırısını son anda engelledi - Son Dakika


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