Avcılar'da bisiklet rampasından düşen adam ağır yaralandı - Son Dakika

Avcılar'da bir kişi bisiklet rampalarında akrobatik hareketler yaparken, düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Avcılar Kemal Sunal Caddesinde bulunan bir parkın içinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz genç adam park içerisinde bisiklet ve paten rampasının üzerinde akrobatik hareketler yapmaya başladı. Genç, bir süre sonra düşerek başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Sağlık ekipleri de ağır yaralı genci tedavi edilmesi için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

"YERDE KANLAR İÇİNDE YATAN BİR GENÇ VARDI"

"Yerde kanlar içinde yatan bir genç vardı" diyen İbrahim Şimşek, isimli bir vatandaş, "Bugün antrenman yapmaya geldim ve geldiğim anda polis ve ambulans ekiplerini gördüm yerde kanlar içinde yatan bir genç vardı. Çocuk uzun süre yerde yattı ben bakamadım." dedi.