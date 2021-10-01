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Avcılar'da kaza yapan halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı - Son Dakika

Avcılar'da kaza yapan halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı

01.10.2021 06:46

Avcılar'da bariyerlere çarpan halk otobüsündeki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Avcılar'da bariyerlere çarpan halk otobüsündeki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu yan yoldan Topkapı istikametine giden Talat Ş. yönetimindeki 146 numaralı Bakırköy-Boğazköy hattında çalışan İETT'ye bağlı 34 GA 8529 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıktı.

İçerisinde yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüs, kaldırıma çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerlerden kopan demir parçası otobüsün arka kapısından saplanarak motor kısmından çıktı.

Bu sırada otobüsün arkasında seyahat eden 4 yolcu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 1'i ağır 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, otobüs şoförü Talat Ş, kazaya yağışlı havanın neden olduğunu ileri sürerek, olayda ölüm gerçekleşmemesinin en büyük tesellisi olduğunu söyledi.

Avcılar'da kaza yapan halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı
Avcılar'da kaza yapan halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı
Avcılar'da kaza yapan halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı
Avcılar'da kaza yapan halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı
Avcılar'da kaza yapan halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı

Halk Otobüsü, Avcılar, İETT, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da kaza yapan halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'da kaza yapan halk otobüsündeki 4 yolcu yaralandı - Son Dakika
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