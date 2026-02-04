Avcılar'da Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı

Avcılar'da Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı
04.02.2026 17:19
Avcılar'da park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Samet Yeni yaralandı.

AVCILAR'da park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında aracın içinde bulunan ve omzundan yaralanan sürücü Samet Yeni, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Doğa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 ES 7773 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada aracın içinde bulunan sürücü Samet Yeni, omzundan vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen sürücü Samet Yeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'YANINA GİTTİĞİMDE BİR İSİM SÖYLEDİ'

Yaralanan Samet Yeni'nin kendisinin yeğeni olduğunu belirten Hamza Sipahi, "Sağ omzundan vuruldu. Arabanın yanında yatıyordu, yanına gittiğimde bir isim söyledi ama kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
SON DAKİKA: Avcılar'da Silahlı Saldırı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
