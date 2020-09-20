AVCILAR'DA SINAV YAPILACAK BİNANIN YANINDA HATALI PARK TRAFİĞİ KİLİTLEDİ - Son Dakika

ÖSYM tarafından düzenlenen 2020- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin sabah yapılan oturumuna katılan adaylardan birine ait olduğu sanılan otomobilin kavşağa park edilmesi, trafiğin önemli ölçüde aksamasına neden oldu. İETT otobüsleri kavşaktan güçlükle dönerken, aralarında bir ambulansın da bulunduğu çok sayıda araç dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Merkez Mahallesi'ndeki İNSA 50'nci Yıl Lisesi binasında sınava girecek adaylar salonlara alınırken, bir kişi D-100 Karayolu'na açılan Fatih Caddesi'ni döndükten sonra Namık Kemal Caddesi'nde park ederek sınava girdi. Ancak, Avcılar'dan Otogar, Şahintepesi ve Bakırköy seferlerine çıkan İETT otobüsleri kavşakta dönüşte zorlandı. Defalarca manevra yaparak yollarına devam edebilen otobüslerin geçememesi nedeniyle uzun araç konvoyu oluştu. Bu sırada bir hasta ihbarına yetişebilmek için yola çıkan bir ambulans da kilitlenen trafiğin ortasında kaldı. Otobüs şoförünün çevredekilerin yardımı ile defalarca manevra yapması sonucu yola devam etmesi ile ambulans da ihbar edilen adrese hareket etti. Çevredekiler her sınav döneminde benzer görüntülerin ortaya çıktığını bu konuda önlem alınması gerektiğini söyledi.