AVCILAR'DA YANLIŞ OKULA GİTTİ, SINAVI KAÇIRDI - Son Dakika

AVCILAR'DA YANLIŞ OKULA GİTTİ, SINAVI KAÇIRDI

11.04.2021 13:03
AVCILAR'DA YANLIŞ OKULA GİTTİ, SINAVI KAÇIRDI, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan, bu yılın başında ikinci kez ertelenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı bugün yapıldı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan, bu yılın başında ikinci kez ertelenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı bugün yapıldı. Avcılar'daki sınav merkezi yerine bir arka caddedeki okul binasına giren Resul Geliş, yanlışlığın fark edilmesi üzerine binadan çıkarıldı. Koşarak diğer binaya giden Resul Geliş, sınav başladığı için içeri alınmadı.

ÖSYM tarafından salgın tedbirleri kapsamında bu yıla ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı saat 10.15'te başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adayların katılabildiği 60 dakikalık sınav Avcılar'daki çeşitli merkezlerde de yapıldı. D-100 Karayolu üzerindeki Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için gelen adaylar saat 10.00'a kadar  alındı. Kapının kapatılmasından hemen önce binaya gelen, üzerindeki diğer eşyaları dışarıdaki emanetçiye bıraktıktan sonra içeri giren Resul Geliş isimli aday birkaç dakika sonra dışarı çıkarıldı. Yenibosna'dan geldiğini belirten Resul Geliş'e girmesi gereken sınav merkezinin bir arka sokaktaki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi olduğu, yanlış binaya geldiği belirtildi. Koşarak diğer binaya giden Resul Geliş, bu binaya alınmadı. Geliş, tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı. Geliş ile birlikte Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne saat 10.00'dan sonra gelen ikisi kız üç aday da çaresiz evlerine dönmek zorunda kaldı. Resul Geliş, belirlenen saatten önce arkadaki okula gittiğini, kapı ve katlardaki görevlilerin kendisini uyarmadığını, üçüncü katta yanlış binada olduğunun kendisine söylendiğini bu nedenle sınavı kaçırdığını anlattı.

- İstanbul

Anadolu Lisesi, Alan Bilgisi, Avcılar, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YANLIŞ OKULA GİTTİ, SINAVI KAÇIRDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Ayasofya imamlığı vazifesinden istifa eden Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı Erling Haaland hız rekoru kırdı, sosyal medya ayağa kalktı 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi! Belgesi olmayan çalışamayacak Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Vakalar patladı, profesörden turizm kentleri için tam kapanma çağrısı geldi Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı Rusya'dan yeni gözdağı! Putin'in yeni silahına ait görüntüler devlet kanalında yayınlandı İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak İstanbul'un göbeğinde heyecanlandıran keşif! Metro kazısından çıkanlar tarihe ışık tutacak Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi Uçak kazasından tarihe geçen bir başarı çıktı! Motoru arızalanan uçağı deniz uçağı gibi suya indirdi

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı Yedlin sezonu kapattı, Galatasaray'ın elinde sağ bek kalmadı         
13:10
Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek Malta, turizmi canlandırmak için harekete geçti! En az 3 günlüğüne adaya gelen turistlere 200 euro verilecek         
12:35
Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular Sokakta gördükleri zehirli engerek yılanını elleri ile yakalayıp bidona koydular         
12:16
Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var         
12:02
Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi! Mert Hakan ve İrfan'da çalım yiyen Aslan, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüyü bitirdi!         
11:23
"Bahar gelsin" diyen Hazar Ergüçlü, art arda sütyensiz pozlarını paylaştı         
10:46
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı 1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar, kedicikleriyle son imajını paylaştı         
10:15
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan         
09:20
Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim Avrupa'da koltuk krizi büyüyor! Michel'den itiraf: Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim         
07:55
Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu Yoğun bakım hemşiresinden koronavirüs hastalarına insan dokunuşu         
23:32
Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı Enes Batur'un doğum günü partisine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı         
19:58
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi         
15:26
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip         
15:18
Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı Ev inşaatı için yapılan kazıdan içi altın ve gümüş dolu çömlek çıktı         
15:16
Sedat Peker'in villasına yapılan baskında Sedat Peker'in villasına yapılan baskında "Branda" detayı dikkatlerden kaçmadı         
11:22
Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı Uygunsuz mesaj atarak karısını taciz eden şahsı defalarca böyle bıçakladı         
11:22
Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2021 13:17:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AVCILAR'DA YANLIŞ OKULA GİTTİ, SINAVI KAÇIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei