Avcılar'daki evden hırsızlık yapan iki kadın kamerada - Son Dakika

Avcılar 'da evin kapısını açarak giren kimliği belirsiz iki kadın, evdeki yaklaşık 70 bin lira tutarındaki ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Güvenlik kamerası ile kaydedilen iki kadının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, 26 Ekim pazartesi günü Firuzköy Mahallesi Pak Sokak'taki evde meydana geldi. Harun Yalçınkaya, saat 08.30 sıralarında evden çıktı. Yalçınkaya, saat 18.30 sıralarında eve döndüğünde bütün eşyalarının dağınık halde olduğunu görünce içeri hırsız girdiğini anladı. Evden yaklaşık 70 bin lira tutarında ziynet eşyalarının çalındığını gören Harun Yalçınkaya polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gelen ekipler evde parmak izi çalışması yaparken, bölgedeki evi gören güvenlik kamera kayıtlarından eve giren iki kadının görüntülerine ulaştı. Kadınların evin etrafında birkaç kez dolaştıktan sonra içeride kimsenin olmadığını anlayınca binaya girdikleri ardından kapıyı açarak içeri girdikleri belirlendi. Polis, şüpheli iki kadının kimliğini tespit ederek yakalanabilmeleri için çalışma başlattı.

- İstanbul