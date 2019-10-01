Avis Türkiye, 4. kez

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis Türkiye, Avis Budget Group tarafından "Yılın Lisansiyesi" ödülünü bir kez daha aldı.



Avis Türkiye açıklamasına göre, şirket, her yıl Avis Budget Group tarafından düzenlenen Uluslararası Lisansiye Ödülleri kapsamında Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Pasifik Asya ülkelerini kapsayan EMEA bölgesi "Yılın Lisansiyesi" ödülünün sahibi oldu.

Bölgede yer alan 110 ülke arasından seçilen Avis Türkiye, toplamda dördüncü kez bu ödülü aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, "Yılın Lisansiyesi" unvanına bir kere daha layık görülmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Şirketin hizmet kalitesiyle de gurur duyduklarını aktaran Ekici, "İnovatif ve fark yaratan yaklaşımlarımız ile EMEA bölgesi ülkeleri arasında bu yıl da öne çıkarak başarımızı ödül ile taçlandırdık. Otokoç Otomotiv olarak 9 ülkede araç kiralama operasyonlarını yönetiyoruz ve Avis Budget Group'un en büyük lisansiyesiyiz." ifadelerini kullandı.



Avis Budget Group Global Lisansiyeler Başkan Yardımcısı Hans Mueller ise Avis Türkiye'yi, ulaştığı güçlü büyüme performansı ve istikrarla devam ettirdiği yüksek müşteri memnuniyetinden ötürü tebrik ettiğini belirtti.

Avis Türkiye'nin kendileri açısından çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Mueller, şunları kaydetti:



"Avis Türkiye, gelir yönetimi ve gelir yaratma olanaklarına odaklanarak ek satış alanlarına yatırımlar gerçekleştirdi. Gösterdiği kararlı tutumla pazardaki liderliğini sürdürmenin yanında bir önceki yıla göre büyüme de sağladı. Ayrıca, istikrarlı bir şekilde yüksek müşteri memnuniyeti de elde etti. Avis Türkiye'nin kazanmış olduğu bu ödül, iş birliğimizi kutlamanın yanı sıra Avis Türkiye'nin tutku ve özveri dolu çalışmalarının bir göstergesi niteliğinde."

Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen ödül törenine Avis Budget Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Larry de Shon, Avis Budget Group Uluslararası Başkanı Keith Rankin, Avis Budget Group Güney Orta Avrupa Lisansiye Direktörü Stuart Liddle, Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Önder Kutman, Otokoç Otomotiv Araç Kiralama Genel Müdür Yardımcısı Sabri Çimen, Otokoç Otomotiv Teknoloji ve Strateji Direktörü Erdal Kemikli, Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak, Avis Budget Kısa Dönem Kiralama Satış Müdürü Mehmet Ömer Ateş ve Avis Budget Kısa Dönem Araç Kiralama Operasyon Müdürü Şahin Bayram da katıldı.



Avis Budget Group tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Lisansiye Ödülleri kapsamında, lisansiyelerin bulunduğu ülkenin ekonomik şartlarına rağmen finansal alanda gösterdikleri büyüme performansı, müşteri hizmetlerinde sundukları mükemmeliyetçi yaklaşım ve markanın açılımları ile uyum sağlayan öncü hizmet uygulama kriterleri değerlendiriliyor.