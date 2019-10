"Avni Lifij. Çağının Yenisi" sergisi kapılarını açıyor

Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Avni Lifij'in çizim, tablo ve fotoğraf gibi çalışmalarının da arasında bulunduğu bine yakın eserinin ve arşiv seçkisinin yer aldığı sergi, sanatseverlerle buluşuyor.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesinde (SSM) yarın açılacak "Avni Lifij. Çağının Yenisi" (The Modern of His Time) sergisine ilişkin basın toplantısı ve ön izleme yapıldı.

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, toplantıda projeye ilişkin bilgi verdi.

Ölçer, "Müzemizde Türk resim sanatının büyük öncülerini tüm yönleriyle araştırma ve sergilemeyi amaçlayan Sabancı Holding desteğiyle yürüttüğümüz uzun soluklu projemizi bu yıl 'Avni Lifij. Çağının Yenisi" sergisiyle devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Avni Lifij'in hayatına ilişkin bilgiler paylaşan Ölçer, sanatçının bir ressam olmasının yanı sıra çağının çok önünde koşan, günlük sanat olaylarına, sosyal yaşama ve eğitim sistemine cesur eleştiriler içeren yazı ve yorumlarıyla bir aydın, iyi bir sanat eleştirmeni, fotoğrafçı ve düşünür olduğunu ifade etti.

Serginin hazırlık sürecinden bugüne devam eden çalışmaların heyecanla yapıldığını vurgulayan Ölçer, şunları kaydetti:

"Biz bu heyecan ve keyfi 3 ay boyunca sizinle paylaşacağız. Bu sergide ayrıca Avni Lifij'in fotoğrafçılığını keşfedeceksiniz. Müthiş bir fotoğrafçı, her detayı çekmiş. Bazılarının resimlerine ve çizimlerine geçmiş. O fotoğraflarla ilgili de ayrı bir kitap çıkacak. Müthiş bir yazar, Doğu insanı olarak içimize atarız her şeyi, açıkça söylemenin çekingenliği vardır. Avni Lifij öyle değil, onun için 'Çağının Yenisi, Çağının Önde Gideni' dedik. Çünkü yazmadığı alan yok."

Ölçer, sergi için eserleri paylaşan sanatçının ailesinden Ayten-Şazi Sirel, Belkıs- Erdal Aksoy, Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Nilüfer Sirel ve Osman Sirel ile sergiye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

"Beni en çok etkileyen yönü teknolojiye olan merakı"

Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper ise Türkiye'nin sahip olduğu değerleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı misyon edindiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda destekçisi olduğumuz 'Feyhaman Duran' ve 'Selim Turan' sergilerimiz büyük ilgi görmüştü. Bu sergilerin devamı niteliğindeki, Türk sanatının önemli ustalarından 'Avni Lifij. Çağının Yenisi' sergisi de kapılarını açıyor." değerlendirmesine bulundu.

Sabancı Holding'in kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına değinen Alper, Avni Lifij 1914 kuşağının en yenilikçi figürlerinden. Beni en çok etkileyen yönü teknolojiye olan merakı. Sadece teknoloji değil detaya hakim olması." dedi.

Avni Lifij'in çok yönlülüğü ve üretkenliğiyle zamanın ötesinde bir bakış açısına sahip olduğunu dile getiren Alper, "Bu yönleriyle aslında bizim 'Yeni Neslin Sabancı'sı' olarak adlandırdığımız vizyonumuzdaki ilericilik, yenilikçilik, üretkenlik ruhuyla ortak paydada buluşuyor." şeklinde konuştu.

Alper, serginin çok özel, ufuk açıcı ve öğretici olduğunun altını çizerek, "Hepinizi tüm sanatseverleri Avni Lifij'in derin dünyasını tanımaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar sergiyi gezerek, uzman ve yetkililerden çalışmalara ve eserlere ilişkin bilgi aldı.

Sanatçının kimliği ilk kez tüm yönleriyle değerlendiriliyor

"Avni Lifij. Çağının Yenisi" sergisi, sanatçının otoportre, poşad, manzara ve figür gibi farklı türleri içeren geniş bir yelpazeye yayılmış üretiminin yanı sıra kültür politikaları, sanat eleştirisi ve fotoğraf gibi alanlardaki çalışmalarını da müze ortamına taşıyor.

Bine yakın yağlı boya resim, etüt, desen, eskiz, fotoğraf, arşiv malzemesi ve kişisel eşyayla sanatçının hayatına ve sanatına ayrıntılı bir bakış sunuyor.

Konsepti ve yönetimi Nazan Ölçer'e ait olan sergi, sanatçının kimliğini Türkiye'de ilk kez tüm yönleriyle, bütünlüklü olarak değerlendiriyor.

Sergiyle sanatçının ailesi tarafından saklanan arşivinin yanı sıra Sakıp Sabancı Müzesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Milli Kütüphane koleksiyonları ve özel koleksiyonlarda bulunan bine yakın eseri bir araya geliyor.

Belgesel gösterimi, konferans, sergi turu ve çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla Hüseyin Avni Lifij'in sanatı ve hayatının ele alınacağı sergi kapsamında aynı zamanda sanatçının hayat hikayesi, makaleleri ve eserlerinden seçkinin yer alacağı bir sergi katalog da hazırlanıyor.

Sabancı Holding'in katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, 12 Ocak 2020'ye kadar ziyarete açık olacak.